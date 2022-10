Edin Husakovic - Futsal-Spezialist und Bezirksliga-Torjäger FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" in Westfalen.

FuPa Westfalen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der 24-jährige Edin Husakovic schoss am Wochenende fünf Tore beim 8:2-Auswärtserfolg des Bezirksligisten Türkgücü Gütersloh. In der Staffel 2 ist der türkischstämmige Verein, der seit 2019 erstmals in der Vereinsgeschichte im überkreislichen Fußball mitmischt, auf Platz 3 vorgerückt.

Kein Wunder, dass der talentierte Bosnier mit der Meisterschaft ambitionierte Ziele ausgibt. Schon in der Vorsaison war der Mittelstürmer für seine Treffsicherheit bekannt und erzielte in 23 Spielen 21 Tore. Aktuell brauchte er für seine acht Tore sogar nur vier Partien bzw. nur 233 Einsatzminuten.

Die Karriere begann in Bosnien-Herzegowina vielversprechend, als Husakovic in der Jugend dort bis zur höchsten Spielklasse aktiv war. Auch die spätere Seniorenkarriere führte ihn immerhin bis in die 3. Liga Bosniens, wo er 2019 seine Mannschaft sogar noch zum Aufstieg schoss, bevor er Anfang 2020 nach Deutschland kam.

Im Futsal ist Husakovic zudem beim FC Gütersloh aktiv und spielt dort in der Regionalliga West, der Unterbau der Bundesliga. Futsal ist eine Variante des Hallenfußballs, die dem gebürtigen Gelsenkirchener im Blut liegt. "In Bosnien gehört Futsal zur Ausbildung im Fußball dazu", erklärte Husakovic 2020 bei seinem FCG-Antritt.

Wir stellen euch den Torjäger in einem Steckbrief genauer vor:

Name: Husakovic

Vorname: Edin

Spitzname: Husak

Verein: Türkgücü Gütersloh

Wohnort: Wiedenbrück

Alter: 24

Geburtsdatum: 23.05.1998

Größe: 192 cm

Geburtsort: Gelsenkirchen

Nationalität: Bosnien und Herzegowina

Position: Angriff

Fuß: beidfüßig

Trikotnummer: 11