Ebermergen und Mündling/Sulzdorf machen gemeinsame Sache Kreis- und A-Klassist arbeiten ab der Saison 2023/24 zusammen

Die Zahl der Fußball-Teams im Donau-Ries-Kreis verringert sich weiter. Von der Saison 2023/24 an bilden der TSV Ebermergen und die FSG Mündling/Sulzdorf eine Spielgemeinschaft (SG). Dies gab Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter Tobias Tusch in der Generalversammlung des TSV bekannt.

Hinter den Kulissen laufen bereits seit rund einem halben Jahr Gespräche zwischen den Verantwortlichen der beiden Vereine. Die Initiative sei von der FSG Mündling/Sulzdorf ausgegangen, so Tusch. Der A-Klassist habe nach einem Partner gesucht. Grund dafür sei zunehmender Spielermangel: „Die FSG hätte zum Saisonende ihre Mannschaft abmelden müssen.“ Im TSV, der in der Kreisklasse angesiedelt ist und in dieser momentan den zweiten Platz belegt, habe man nach reiflicher Überlegung der Spielgemeinschaft mit

Mündling/Sulzdorf zugestimmt. Bei einem Treffen im Dezember hätten beide Seiten die Fusion grundsätzlich vereinbart. Bis zur neuen Saison seien noch einige Details zu klären, zum Beispiel welche Heimspiele in Ebermergen und welche in Mündling ausgetragen werden – und wo die Trainingseinheiten stattfinden. Klar sei hingegen, dass TSV-Spielertrainer Stefan Falch auch die SG-Elf führen wird – und zwar zusammen mit einem Coach aus Mündling.