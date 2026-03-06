Duisburger FV geht mit viel Selbstvertrauen ins Topspiel

Mit dem Selbstvertrauen eines Spitzenreiters geht der Duisburger FV in das Spitzenspiel. "Wir sind seit dem 5. Oktober ungeschlagen. Diese Serie wollen wir ausbauen", betont Öztürk ohne die Schwere der Aufgabe zu beschönigen. "Rheinland hat eine sehr spielstarke Mannschaft, in der fast jeder Spieler Erfahrungen in der Ober- oder Landesliga sammeln konnte", erläutert er. Bei nur drei Punkten Unterschied und weiteren Verfolgern nur wenige Punkte dahinter, sei die Tabellensituation derzeit "vielleicht so eng wie noch nie".

Auch deshalb tut der DFV gut daran, sich auf die eignen Stärken zu besinnen und die Konkurrenz gar nicht weiter in den Fokus zu rücken. "Wir haben sehr starke Konkurrenten im Aufstiegskampf, doch wir führen die Tabelle schon gefühlt eine Ewigkeit an und werden alles dafür tun, um auch am Ende ganz oben zu stehen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist enorm, unser Kader stark genug, um den Aufstieg zu schaffen", unterstreicht Öztürk.

Comeback gibt viel Selbstvertrauen

Am vergangenen Wochenende konnten die 08er erst spät einen Punkt gegen den SV Genc Osman retten. Bis zur 70. Minute lag der Primus mit 1:3 hinten. Ein Tor von Filip Dimeski (71.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Ismail Öztürk in der Schlussphase sicherten die Ungeschlagen-Serie. Mit gemischten Gefühlen blickt der Coach auf das Aufeinandertreffen zurück. "Einerseits machen wir vielleicht unser bestes Spiel, erarbeiten uns Torchancen ohne Ende, um das Spiel zu gewinnen, aber wir machen aber drei individuelle Fehler und kassieren drei Gegentore. Andererseits sind wir auch stolz darauf, dass wir nach einem 1:3 im Topspiel, Comeback-Qualitäten gezeigt haben. So etwas gibt natürlich Selbstvertrauen und zeigt den Charakter dieser Mannschaft", sagt der 34-Jährige.