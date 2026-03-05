 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Rheinland gegen DFV: Topspiel elektrisiert die Bezirksliga 5

Bezirksliga 5: Mit Hochspannung wird das Spitzenspiel zwischen Rheinland Hamborn und dem Duisburger FV 08 erwartet.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:00 Uhr
Der DFV 08 will gegen Rheinland wieder dreifach punkten.
Der DFV 08 will gegen Rheinland wieder dreifach punkten. – Foto: Burak Annac

Gleich mehrere spannende Duelle stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, am 22. Spieltag an. Im Fokus steht sicherlich das Spitzenspiel zwischen Rheinland Hamborn und dem Duisburger FV 08 am Samstagabend, aber auch das Verfolgerduell zwischen dem SV Genc Osman und dem Mülheimer SV am Freitagabend verspricht einen packenden Fußballabend. Ganz im Zeichen des Abstiegskampfes steht die Begegnung zwischen Rhenania Hamborn und SuS 21 Oberhausen. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

Verfolgerduell eröffnet Spieltag

Morgen, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
19:30live

Topspiel am Samstag

Sa., 07.03.2026, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
18:00live

Sa., 07.03.2026, 19:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
19:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:00

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:00

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:15

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg

24. Spieltag
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 21 Oberhausen
Sa., 21.03.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 22.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfL Repelen
So., 22.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 22.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Mülheimer SV 07
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Spvgg Meiderich 06/95
So., 22.03.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21