Rheinland gegen DFV: Topspiel elektrisiert die Bezirksliga 5

Der DFV 08 will gegen Rheinland wieder dreifach punkten. – Foto: Burak Annac

Gleich mehrere spannende Duelle stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, am 22. Spieltag an. Im Fokus steht sicherlich das Spitzenspiel zwischen Rheinland Hamborn und dem Duisburger FV 08 am Samstagabend, aber auch das Verfolgerduell zwischen dem SV Genc Osman und dem Mülheimer SV am Freitagabend verspricht einen packenden Fußballabend. Ganz im Zeichen des Abstiegskampfes steht die Begegnung zwischen Rhenania Hamborn und SuS 21 Oberhausen. Diese Begegnungen gibt es außerdem.