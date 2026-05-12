Düneberg lebt: 5:3-Sieg nach neun Niederlagen Der Düneberger SV hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hamburg Ost ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt II reichte eine 5:0-Führung am Ende zu einem emotionalen 5:3-Sieg. von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Jubel beim DSV. – Foto: Andreas Schmitz

Der Düneberger SV lebt noch. Nach neun Niederlagen in Folge hat der DSV im Abstiegskampf der Bezirksliga Hamburg Ost endlich wieder gewonnen und beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt II einen wichtigen 5:3-Auswärtssieg gefeiert. Damit bleibt die Lage zwar weiter schwierig, doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist nach diesem Erfolg wieder ein Stück größer.

In der Tabelle steht Düneberg mit 21 Punkten weiter auf Rang 15. Der Rückstand auf TuS Aumühle-Wohltorf beträgt drei Punkte, auf SC Condor Hamburg II sind es fünf Zähler. Weil die Saison in die entscheidende Phase geht, war dieser Sieg am Öjendorfer Weg für den DSV Pflicht - und genau diese Aufgabe hat die Mannschaft erfüllt. Düneberg legt starke erste Halbzeit hin Der DSV kam gut in die Partie. Schon in der 2. Minute hatte Diego Pöttger die erste Möglichkeit, verfehlte das Tor aber knapp. In der 19. Minute fiel dann die Führung: Kapitän David Boysen zog aus rund 20 Metern ab und traf zum 1:0.

Düneberg blieb in dieser Phase konsequent. Nach gut einer halben Stunde spielte Boysen einen starken Ball in die Spitze, Pöttger blieb ruhig und erhöhte auf 2:0. Kurz vor der Pause legte der DSV nach: Malik Atcha-Dedji setzte sich über die linke Seite durch und bediente Marvin Wollan, der aus kurzer Distanz zum 3:0 traf. Mit dieser klaren Führung ging es in die Pause. Besonders die Routiniers Boysen, Jan Landau und Wollan setzten wichtige Akzente, wobei Landau und Wollan angeschlagen in die Partie gegangen waren. Wollan macht den Dreierpack perfekt Auch nach dem Seitenwechsel blieb Düneberg zunächst eiskalt. In der 47. Minute flankte Pöttger auf Wollan, der zum 4:0 traf. Nur drei Minuten später erhöhte Wollan nach einem Konter auf 5:0 und schnürte damit seinen Dreierpack.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr Düneberger SV Düneberg Meiendorfer SV Meiendorf 15:00 PUSH