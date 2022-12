DSC Wanne-Eickel: Dortmunder U19-Coach tritt Westerhoffs Nachfolge an Beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel war die Trainerposition noch vakant, nachdem sich Sebastian Westerhoff bereits zum TuS Ennepetal verabschiedet hat.

Kurz vor dem Jahreswechsel gab der DSC bekannt, dass der 41-jährige Michael Gabriel, zuletzt Coach der Westfalenliga-U19 des TSC Eintracht Dortmund, zum Trainingsstart am 5. Januar 2023 die Verantwortung in der Mondpalast-Arena übernehmen wird.

Seine neue Mannschaft hat Michael Gabriel bereits gesehen, unter anderem im Derby gegen Hordel. „Mein erstes Ziel wird es sein, schnellstmöglich das Kapitel Abstiegskampf abzuhaken. Jedem Spieler muss ganz klar sein, dass wir mitten darin stecken, denn für mich beginnt die Abstiegszone in der Westfalenliga zurzeit bei Platz 6", so Gabriel.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war er sieben Jahre als Trainer im Nachwuchs- und Seniorenbereich des SC Weitmar 45 (Bezirksliga) tätig, ehe er als Jugendtrainer in die Talentschmiede des TSC Eintracht Dortmund wechselte. Dort war er in den vergangenen drei Jahren für die hochklassig spielenden U17- bis U19-Mannschaften verantwortlich, aus der unter anderem der hochtalentierte Innenverteidiger Yunus Ayaz im Sommer nach Wanne-Eickel kam.

Gabriel ist im Sportpark Wanne-Süd kein Unbekannter. Zum einen hat er von 2008 bis 2012 selbst in der 2. Mannschaft des DSC gespielt, zum anderen wohnt er mit seiner Ehefrau ganz in der Nähe und ist auch bei einem Wanne-Eickeler Unternehmen beschäftigt.

In einigen Testspielen sowie im Nachholspiel im Kreispokal beim FC Frohlinde will er seine neue Mannschaft bestmöglich auf den Rückrundenstart am 12. Februar vorbereiten. „Und auf den freue ich mich riesig, denn wir treffen in den ersten beiden Spielen mit Wiemelhausen und Hordel auf zwei Mannschaften, die ich gut kenne. Und dann folgt ja schon das Derby gegen die Westfalia“, ist Gabriel voller Vorfreude.

Torsten Biermann, Chef der DSC-Fußball-Abteilung, freut sich sehr auf die Zusammenarbeit: „Ich bin sehr froh darüber, dass wir einen Wanne-Eickeler für uns gewinnen konnten, der den Verein und auch die Mannschaft von vielen Besuchen bei uns bestens kennt.“