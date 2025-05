DSC Arminia Bielefeld II: Trainergerüchte verdichten sich

Interessante Fragen sind beispielsweise, wer an der Seitenlinie stehen wird und wo die Arminia-Youngsters künftig ihre Heimspiele austragen. FuPa Westfalen hat beim Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Finn Holsing angefragt. Dieser bittet aber um Geduld: "Wir geben zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen dazu raus."

Die 2. Mannschaft der in die 2. Bundesliga strebenden Ostwestfalen wird zur Spielzeit 2025/26 nach sieben Jahren wieder in der Oberliga Westfalen eingegliedert. Mit Semih Sarli (aktuell SG Wattenscheid 09) und Lennart Hergenreider (aktuell SV Westfalia Soest) sind zwei künftige Bielefelder bekannt. Danach herrscht aber gähnende Leere.

Natürlich brodelt die Gerüchteküche. Alles läuft bei der Trainerfrage immer auf einen Namen hinaus, wie die FuPa-Redaktion aus mehreren Quellen erfahren hat. Demnach soll Oliver Döking den Cheftrainer-Posten übernehmen. Der 31-Jährige ist aktuell Co-Trainer der Profis, womit sich auch begründen würde, dass die Personalie noch unter Verschluss gehalten wird. Denn die 1. Mannschaft hat bekanntlich große Aufgaben vor der Brust. Dank neun ungeschlagenen Partien in Folge steht der Aufstieg in die 2. Bundesliga kurz bevor. Außerdem folgt am 24. Mai 2025 das große Highlight mit dem DFB-Pokal-Finale. Aufgaben, denen sich Döking mit größter Konzentration noch widmen wird.

Der UEFA-A-Lizenz-Inhaber steht seit Sommer 2023 in Diensten des DSC und hatte zusammen mit Chefcoach Mitch Kniat sowie den weiteren Co-Trainern Daniel Jara und Janik Steringer nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga übernommen. Nach einem Jahr der Konsolidierung, in dem sogar der direkte Negativ-Durchmarsch in die Regionalliga möglich schien (Platz 14), hat das Trainerteam die Arminia wieder auf Kurs gebracht.