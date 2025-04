Spielerberater verrät ersten Oberliga-Akteur des DSC Arminia Bielefeld

Die U23 der Ostwestfalen wird in die Oberliga Westfalen wiedereingegliedert. Über den Kader ist bislang nichts bekannt. Der DSC Arminia Bielefeld hat bekanntlich viel um die Ohren. Neben dem sensationellen Einzug in das DFB-Pokal-Finale steht die Rückkehr in die 2. Bundesliga bevor. Da bleibt wenig Zeit, um über die 2. Mannschaft zu informieren, die - wie vor einem Jahr der VfL Bochum - wenig Begeisterung unter den Fans im Amateurfußball hervorruft.

Sarli ist ein Rückkehrer, da er sein letztes A-Junioren-Jahr in Bielefeld verbracht hat, nachdem er einige Jahre in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und MSV Duisburg ausgebildet wurde. Der gebürtige Hammer macht gegenüber der dortigen Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger" klar, warum er sich für die Arminia entschieden hat: "Ich hatte auch einige Anfragen von anderen Vereinen, unter anderem von Rhynern, aber die Perspektive in Bielefeld ist die beste. Da bin ich meinem Profi-Traum näher als woanders. Jetzt liegt es nur noch an mir, ob ich es packe oder nicht. Das wird der letzte Versuch für mich sein, entsprechend heiß bin ich."