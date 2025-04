SG Wattenscheid: Duran und Tunga bleiben – Quintett um El Mansoury weg

Deniz Duran (l.) kickt auch in der Saison 2025/26 für die SG Wattenscheid 09. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Mit der Verlängerung mit Coach Christopher Pache hatte die SG Wattenscheid 09 als vorletzter Oberligist Klarheit auf der Trainerposition für die anstehende Spielzeit geschaffen.

Eine Woche später folgten die nächsten Spielerzusagen für die neue Saison: Neben Ersatztorwart Gian-Luca Rexhäuser verlängern auch Mike Lewicki, Deniz Duran und Steve Tunga. Lewicki, der 2020 vom Niederrhein-Oberligisten SC Velbert an die Lohrheide gewechselt war, seitdem einen Großteil aber auch von Verletzungen geplagt war, sagt: "Dass Wattenscheid 09 für mich eine Herzensangelegenheit ist, weiß denke ich jeder im Verein. Die SGW bedeutet für mich alles, denn mit ihr hatte ich viele Höhen, aber auch Tiefen, in meiner sportlichen Karriere. Ich möchte auf jeden Fall mit 09 zurück in die Regionalliga. Für mich persönlich wünsche ich mir eine verletzungsfreie Saison, um aktiv mitzuhelfen, viele Siege zu erringen und zu feiern. Ich freue mich unfassbar auf ein gemeinsames, erfolgreiches Jahr mit dem Verein, dem Team und den Fans."

Wattenscheids Sportlicher Leiter Richard Weber sagt: "Wir sind sehr froh, dass wir mit Mike einen weiteren Ur-Wattenscheider bei uns an der Lohrheide halten konnten. Er hat in den vergangenen Jahren mit seinem Herzensverein bereits einige emotionale Momente durchlebt und richtig Bock auf ein weiteres Kapitel im neuen Stadion. Mit ihm behalten wir einen absoluten Teamplayer, der für jede Mannschaft Goldwert ist und nach seiner langen Verletztenzeit in dieser Saison nachhaltig seinen sportlichen Wert für die SG 09 auf dem Platz gezeigt hat." Deniz Duran kam im vergangenen Sommer von Oberliga-Absteiger TSG Sprockhövel und hat seitdem 20 Oberliga-Spieler in Schwarz-Weiß bestritten, in denen ihm vier Treffer und eine Vorlage gelangen. "Die Hinrunde war nicht leicht für mich, da ich aufgrund einiger Verletzungen immer wieder ausgefallen bin. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass die Rückrunde bislang so gut verläuft. Ich genieße jede Sekunde, die ich auf dem Platz stehe und möchte auch in der kommenden Spielzeit dem Team mit Toren und Vorlagen weiterhelfen, um als Mannschaft oben angreifen zu können", sagt der 25-Jährige.