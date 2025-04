SG Wattenscheid 09 verkündet Trainer-Entscheidung

In der Winterpause der Saison 2023/2024 wurde Pache Co-Trainer der SG Wattenscheid 09, für die er auch als Spieler schon aktiv war. Nach der Saison beförderten ihn die Verantwortlichen zum Cheftrainer und gingen mit ihm in die laufende Spielzeit. Acht Spieltage vor dem Saisonende belegt der 37-jährige mit seiner Mannschaft den 10. Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen und steht im Halbfinale des Kreispokals.

Vorstandsvorsitzender Ertan Ilce erklärt: „Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, die wichtigste Personalentscheidung des Vereins zu treffen. Christopher Pache ist ein junger, energiegeladener und lernwilliger Trainer, der sich die Vertragsverlängerung erarbeitet und verdient hat. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen werden. Er wird unsere volle Unterstützung dafür erhalten.“

Der Sportliche Leiter Richard Weber sagt: „Wir sind extrem froh, dass Christopher auch nächstes Jahr Cheftrainer von Wattenscheid 09 ist. Wir haben unter seiner Regie bereits in dieser Saison viele fußballerisch gute Spiele gesehen und sind uns sicher, dass er unsere junge Truppe mit all seiner Energie und Power weiter entwickeln und auf das nächste Level bringen wird.“

Pache selbst freut sich auf die Zukunft bei der SG 09: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Wir haben etwas angefangen und ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können. Packen wir es an!“