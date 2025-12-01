Drolshagener Debakel in Bad Westernkotten – Sundern holt Bonus-Punkt

Am letzten Spieltag des Jahres feierten die Topteams der Landesliga Staffel 2 erfolgreiche Jahresausklänge und verabschiedeten sich mit drei Punkten aus der Winterpause. Herbstmeister Germania Salchendorf darf nach dem 2:1-Auswärtssieg beim BSV Menden auf dem ersten Platz überwintern, bleibt aber dicht gefolgt vom SuS Bad Westernkotten, der den SC Drolshagen nach allen Regeln der Kunst mit 8:2 vom Platz fegte. Drei Tore erzielte allein Marvin Schumacher, der erst nach einer Stunde eingewechselt wurde und binnen zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte. Für Drolshagen dürfte die Winterpause recht gelegen kommen, es war das sechste sieglose Spiel in Serie.

Tabellendritter bleibt der SC Neheim, der sich beim SV Schmallenberg/Fredeburg einen 1:0-Erfolg erkämpfte und auf vier Punkte an Salchendorf dranbleibt. Matchwinner war Joussef Anhari mit seinem Treffer in der 31. Minute. Dahinter folgt Borussia Dröschede, der dem SuS Langscheid/Enkhausen die erste Heimniederlage seit Ende August beibrachte und 3:2 gewann. Aus der Reihe fiel einzig der SV Hohenlimburg 10, der sein Spiel nicht gewinnen konnte und gegen Kellerkind TuS Sundern nicht über ein 0:0 hinaus kam.

Für Sundern könnte der Zähler später noch ganz wichtig werden. Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber überwintern die Röhrtaler auf einem Nichtabstiegsplatz. Auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist währenddessen der FC Lennestadt, der das Kellerduell beim Kreisrivalen SV 04 Attendorn mit 1:3 verlor. Lange sah es an der Wiesbadener Straße nach einer Punkteteilung aus, doch kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde brachte Phil Langer die Hansastädter auf Kurs, eher Nick Heimes 180 Sekunden später alles klar machte.