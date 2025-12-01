Drolshagener Debakel in Bad Westernkotten – Sundern holt Bonus-Punkt

Am letzten Spieltag des Jahres feierten die Topteams der Landesliga Staffel 2 erfolgreiche Jahresausklänge und verabschiedeten sich mit drei Punkten aus der Winterpause. Herbstmeister Germania Salchendorf darf nach dem 2:1-Auswärtssieg beim BSV Menden auf dem ersten Platz überwintern, bleibt aber dicht gefolgt vom SuS Bad Westernkotten, der den SC Drolshagen nach allen Regeln der Kunst mit 8:2 vom Platz fegte. Drei Tore erzielte allein Marvin Schumacher, der erst nach einer Stunde eingewechselt wurde und binnen zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte. Für Drolshagen dürfte die Winterpause recht gelegen kommen, es war das sechste sieglose Spiel in Serie.
Tabellendritter bleibt der SC Neheim, der sich beim SV Schmallenberg/Fredeburg einen 1:0-Erfolg erkämpfte und auf vier Punkte an Salchendorf dranbleibt. Matchwinner war Joussef Anhari mit seinem Treffer in der 31. Minute. Dahinter folgt Borussia Dröschede, der dem SuS Langscheid/Enkhausen die erste Heimniederlage seit Ende August beibrachte und 3:2 gewann. Aus der Reihe fiel einzig der SV Hohenlimburg 10, der sein Spiel nicht gewinnen konnte und gegen Kellerkind TuS Sundern nicht über ein 0:0 hinaus kam.
Für Sundern könnte der Zähler später noch ganz wichtig werden. Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber überwintern die Röhrtaler auf einem Nichtabstiegsplatz. Auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist währenddessen der FC Lennestadt, der das Kellerduell beim Kreisrivalen SV 04 Attendorn mit 1:3 verlor. Lange sah es an der Wiesbadener Straße nach einer Punkteteilung aus, doch kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde brachte Phil Langer die Hansastädter auf Kurs, eher Nick Heimes 180 Sekunden später alles klar machte.
Kurzfristig nicht stattgefunden hat das Duell zwischen dem TSV Weißtal und RW Erlinghausen, das wegen eines schweren Verkehrsunfalls eines RWE-Spielers auf den 7. Dezember verschoben wurde. Das Spiel zwischen dem USC Altenautal und der SpVg Olpe wurde derweil ins Jahr 2026 verlegt, da die Stadt Lichtenau alle drei Rasenplätze des USC vorläufig gesperrt hat.
17. Spieltag
So., 22.02.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SuS Bad Westernkotten
So., 22.02.26 15:00 Uhr Borussia Dröschede - TSV Weißtal
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Sundern - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Olpe - SV Hohenlimburg
So., 22.02.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - USC Altenautal
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Neheim - BSV Menden
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Lennestadt - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - SV 04 Attendorn
SV 04 Attendorn – FC Lennestadt 3:1
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Albin Matoshi, Christian Hagedorn, Jannik Lenninger (67. Albin Matoshi), Nick Heimes, Alen Kandic, Jerome König, Levin Arens (73. Sead Balic), Lejf Kaden (93. Bastian Cramer), Phil Langer (88. Ramon Meudt) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Till Quast, Yunus Emre Kocabas (82. Christian Schmidt), Moritz Färber, Silas Duwe (75. Nico Tröster), Louis Häner, Luke Droste, Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Nick Heimes (30.), 1:1 Moritz Färber (44.), 2:1 Phil Langer (77.), 3:1 Nick Heimes (80.)
BSV Menden – Germania Salchendorf 1:2
BSV Menden: Phil Pingel, Nils Kraume, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns (56. Robin Haase), Jan-Henrik Schaffer (81. Sizan Sadi Haji), Jan Hendrik Kießler, Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo, Marc Andre Roszak (93. Kilian Brühne), Marcel Hoffmann (72. Awand Aiad Findi), Paul-Johan Schmöle (56. Fabio Huckschlag) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Thomas Klöckner (81. Mourice Grohs), Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Gezim Berisha (81. Jonathan von Fugler), Leon Palaj (77. Moritz Klass), Tim Luca Zimpel (89. Marcel Rigau Badenas), Enrico Nuo (89. Luca Pasquale Quartaro) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Björn Backhaus - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Nils Kraume (23.), 1:1 Tim Luca Zimpel (30.), 1:2 Leon Palaj (36.)
SV Hohenlimburg – TuS Sundern 0:0
SV Hohenlimburg: Tim Fuchs, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Emre Yücel (71. Sam Armandeh), Berkant Canbulut, Fabian Palczewski (60. Imad Aweimer), Ibrahim Lahchaychi (76. Theofilaktos Simakis), Anri Jaiani (86. David Roszak) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Kai Julian Mizel, Niels Klüter, Phil Schulte Schmale, Claas Tolle (66. Niklas Schulte), Louis Orlando (79. Moritz Papendick), Arne Siewers, Max Tillmann (57. Ilkay Ibrahim Nagis), Kerim Sam Kahraman (79. Erijon Kryezin), Fynn Hoheiser (66. Oliver Niedbala) - Co-Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
Schiedsrichter: Maurice Backwinkler - Zuschauer: 50
Tore: keine Tore
SuS Langscheid/Enkhausen – Borussia Dröschede 2:3
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Davin-Jay Emde (89. Bartek Maik Dybiec), Pasquale Curcio (68. Patrick Nettesheim), Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni, Georgios Kyriakidis (68. Orcun Akpinar), Lukas Kessler (80. Ibrahima Camara), Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz, Simon Bank, Bruno Falcone, Bircan Calik (69. Pascal Urumis), David Antunes Gouveia Fernandes, Tim Finkhaus (73. Dency Ebagua), Raphael Gräßer (79. Sükrü Aksahin), Joao Filipe da Silva Macedo, Emre Atuk (60. Nikolas Friedberg), Szymon Jaroslaw Utrata (60. Dominik Urumis) - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Julian Siepmann - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 David Antunes Gouveia Fernandes (11. Foulelfmeter), 0:2 Lennard Merz (56.), 1:2 Lukas Kessler (62.), 1:3 Dominik Urumis (90.+4), 2:3 Ibrahima Camara (90.+6)
SuS Bad Westernkotten – SC Drolshagen 8:2
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Louis Sprick (75. Lukas Braun), Daniel Bertels (78. Leandro Elias Brandenburg), David Wallmeier, Davin Hense (81. Cedric Mast), Phil Mehn, Lennart Belda (81. Erik Göppert), Leon Berendes (62. Marvin Schumacher) - Co-Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Oliver Weuste (38. Kaan-Hasan Yilmaz), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Kjell Finn Stephan van der Steen, Raul Bauer, Pascal Neumann, Volkan Yilmaz, Simon Pfeifer, Maksim Marinkovic (62. Tunahan Gökce) - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Justin Gaetano Bardhan (Lage) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lukas Traufetter (11. Foulelfmeter), 2:0 Louis Sprick (21.), 3:0 Luca Kaiser (45.), 3:1 Tunahan Gökce (64.), 4:1 Louis Sprick (65.), 5:1 Daniel Bertels (76.), 6:1 Marvin Schumacher (79.), 6:2 Volkan Yilmaz (84. Foulelfmeter), 7:2 Marvin Schumacher (87.), 8:2 Marvin Schumacher (89.)
SV Schmallenberg/Fredeburg – SC Neheim 0:1
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Mathis Lüttecke, David Hatzfeld, Marco Gorges, Visar Rama (71. Michael Lichtenwald), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Kevin Kloske (57. Mirko Piechaczek), Alessio Schmidt (83. Luca Schoermann), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (61. Andreas Schütte) - Trainer: Merso Mersovski
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Francesco Caruso, Julian Trudewind, Joussef Anhari, Samet Coskun, Jonas Janetzki, Noah Tolle (82. Julian Kellermann), Merlin Zweimann (67. Marvin Figueira Candido), Yatma Wade (88. Yannik Reinsch), Anas Boukidar (90. Christopher Ngali) - Trainer: Kevin Hines
Schiedsrichter: Nicole Hoffmann - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Joussef Anhari (31.)