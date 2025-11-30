"Schwerer Verkehrsunfall" - Spielverlegung in der Landesliga

Die für heute geplante Partie in der Landesliga Staffel 2 zwischen dem TSV Weißtal und RW Erlinghausen ist aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls eines RWE-Spielers kurzfristig auf Sonntag, den 07. Dezember, 15 Uhr, verlegt worden.

RW Erlinghausen schreibt auf Social Media: "Vor dem Hintergrund eines schweren Verkehrsunfalls eines Spielers unserer 1. Mannschaft haben der TSV Weißtal und der Staffelleiter Dirk Potthöfer unserer Bitte, das morgige Meisterschaftsspiel in der Landesliga Staffel 2 zu verlegen, kurzfristig entsprochen. Das Spiel wurde für den 7. Dezember neu angesetzt. Wir bedanken uns beim TSV Weißtal auch von dieser Stelle noch einmal für das Entgegenkommen. Mit Rücksicht auf die Privatsphäre des Spielers sehen wir an dieser Stelle von weiteren Informationen ab und bitten insoweit um Verständnis. Wir sind im Gedanken bei ihm und drücken alle Daumen für eine baldige Genesung."

„Wir haben der Verlegungsanfrage von RW Erlinghausen sofort zugestimmt und vollstes Verständnis dafür, dass unter diesen Umständen der Fußball in den Hintergrund rückt“, so Carsten Schmidt, Vorstand Spielbetrieb beim TSV Weißtal.