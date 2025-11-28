Landesliga-Schlusslicht darf dieses Jahr kein Heimspiel mehr austragen

– Foto: David Zimmer

Aufsteiger USC Altenautal hat einen schweren Stand in der südwestfälischen Landesliga Staffel 2, die sich der Verein aus dem Kreis Paderborn - also Ostwestfalen angehörend - gezwungenermaßen anschließen musste. Lediglich acht Punkte stehen nach 14 Spieltagen auf dem Konto und bedeuten den letzten Tabellenplatz. Weitere Zähler kommen dieses Jahr nicht mehr dazu, da beide Heimspiele abgesetzt werden mussten. Der 15. Spieltag gegen die SpVg Olpe (30. November) und das Nachholspiel gegen den SV 04 Attendorn (7. Dezember) fallen aus, da die Stadt Lichtenau sämtliche Plätze gesperrt hat.

Mitte Oktober war erstmals das Duell gegen Attendorn ausgefallen. Damals zum Ärger des Gegners, der den Ausfall dieses Mal gerne annimmt. „Ich bin froh, dass wir jetzt nicht noch länger spielen müssen. Wir haben einen gewissen Verschleiß und einige Spieler hatten für die Woche nach dem letzten regulären Hinrundenspiel auch Urlaub gebucht", so Attendorns Coach Jasmin Selimanjin in der Lokalpresse "Siegener Zeitung". Der 2021 gegründete USC Altenautal verfügt aus dem Erbe seiner Vorgängervereine über Naturrasen-Anlagen in Atteln, Henglarn und Husen, doch alle drei sind von der Stadt Lichtenau gesperrt worden, da bei der Austragung Schäden und Reparaturkosten befürchtet werden.