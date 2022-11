Dreierpack und einseitige Angelegenheit 1. Kreisklasse: Ahlerstedt/Ottendorf besiegt Schwinge 7:0 - Tom-Luka Stelling erzielt drei Tore

Nach kurzem Abtasten sorgte Tom-Luka Stelling mit einem starken 25-Meter-Schuss für das frühe 1:0. "Ich hatte das Gefühl, dass bei allen Spielern die Motivation noch einmal zugenommen hat. Wir trainierten sehr gut und sind jetzt schon alle heiß auf das Spitzenspiel gegen den TSV Apensen II", freute sich A/O-Trainer Moris Kaiser. Auch Tom-Luka Stelling präsentierte sich spielfreudig und abschlussstark. Sein zweiter Treffer zum 2:0 war ähnlich, wie der Erste, nur etwas dichter zum Tor. Er machte den Ball gut fest und traf aus halbrechter Position. Der Ball ging jetzt fast nur noch in eine Richtung. Die stark ersatzgeschwächten Gäste verlegten sich auf die eigene Torsicherung. Das 3:0 schossen sie selber. Kevin Speer dribbelte sich Richtung Tor, Yannik Berge wollte klären und bezwang seinen eigenen Torwart. Es kam immer schlimmer für den Schwinger SC. Niklas Nissen gelang mit dem Hinterkopf nach einer Ecke das 4:0. Nach 25 Minuten sah es ganz schlimm aus für die Schultka-Elf. "Im zweiten Durchgang spielten wir kurzzeitig ein wenig zu eigensinnig, weil jeder jetzt ein Tor erzielen wollte", so Moris Kaiser. Dennoch gelang das schnelle 5:0. Luca Rogmann legte flach an die Fünfmetergrenze, wo Tom-Luka Stelling zum 5:0 vollendete. Dem eingewechselten Rene Grimm gelang in der Schlussphase mit einem schönen Freistoß ebenfalls aus halbrechter Position der nächste Treffer. "Das war, glaube ich, sein dritter Treffer dieser Art", meinte der A/O-Coach. Auch Kevin Speer durfte dann noch ran. Nachdem er einige Male vor dem Tor scheiterte, schloss er nach einem Doppelpass mit Ole Burkert zum 7:0 ab. "Auch die Höhe war verdient", so Kaiser. Nach 66 Minuten brachte er für Ole Corleis den jüngeren Bruder Hauke, der ansonsten in der vierten Mannschaft spielt. Für A/O III geht es am kommenden Wochenende zum Rückrundenstart gegen den SV Ottensen weiter, Schwinge fährt zum Sechs-Punkte-Spiel nach Burweg.

Schiedsrichter: Stefan Moche - Zuschauer: -

Tore: 1:0 Tom-Luka Stelling (7.), 2:0 Tom-Luka Stelling (13.), 3:0 Yannik Berge, Eigentor (18.), 4:0 Niklas Nissen (23.), 5:0 Tom-Luka Stelling (47.), 6:0 Rene Grimm (77.), 7:0 Kevin Speer (87.)