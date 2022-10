Jochen Hauler ist auch mit 39 nur schwer zu stoppen. – Foto: Sabrina Matt

Dreierpack mit 39 - trifft Hauler auch gegen Schwendi? Jochen Hauler zeigt sich auch im hohen Fußballeralter weiterhin in Bestform. Der 39-jährige Spielertrainer der SG Warthausen/Birkenhard gibt in seiner sechsten Saison als Verantwortlicher und in seine insgesamt 21. als aktiver Spieler.

Jochen Hauler könnte vielen FuPanern bereits ein Begriff sein, denn der Spielertrainer der SG Warthausen/Birkenhard war bereits in der vergangenen Saison mit 26 Torschützenkönig der Bezirksliga Riß. Hauler sicherte sich diese besondere Ehre erst am letzten Spieltag, mit einem Fünferpack gegen den FC Mittelbiberach Mitte Juni (Endstand 8:0). Auch in dieser Saison spielte sich der inzwischen 39-Jährige schnell wieder in den Fokus: Der Angreifer stand in allen der bislang neun Partien der SG auf dem Feld, markierte vier eigene Treffer und steuerte zwei Vorlagen zu den drei Saisonsiegen und zwei Unentschieden des Tabellenzehnten bei. Gegen den SV Eberhardzell gelang Hauler am vergangenen Sonntag der x-te Dreierpack in seiner langen Laufbahn als Torjäger.

Jochen Hauler – Foto: SG Warthausen/Birkenhard