Drei Tage lang Hallenfußball auf Topniveau

Zwei Jahre mussten der VfL Güldenstern Stade und die Sponsoren coronabedingt ausharren - nun startet das schon lange geplante Hallenfußball-Spektakel durch. Vom 6. bis 8. Januar finden stark besetzte Turniere in der Fredenbecker Geestlandhalle statt.

Das Turnierwochenende findet unter besten Rahmenbedingungen und mit namhaften Fußballmannschaften statt. Schon vor zwei Jahren kaufte der VfL Güldenstern Stade einen 7 Tonnen schweren Kunstrasen und eine Rundumbande, um professionelle Bedingungen für die Veranstaltung zu schaffen. Dank eines Sponsorenpools war dies möglich, allein die Sparkasse Stade-Altes Land beteiligte sich mit 52 bezahlten Metern an der insgesamt 118 Meter langen Rundumbande. Diese und der Kunstrasen suchen in der Region ihresgleichen. "Ohne diese Rahmenbedingungen würden die Bundesligisten nicht kommen", sagt Torben Milbredt, Abteilungsleiter des VfL Güldenstern Stade. "Nach diesem Wochenende werden wir beste Werbung für die Veranstaltung haben - und dann beim nächsten Mal hoffentlich noch mehr Bundesligisten bekommen", sagt Jürgen Steeneck vom Modehaus Mohr, wo am Donnerstagabend die Turniere vorgestellt wurden.

Die Turniere sollen viele Zuschauer anlocken

Der Mohr Sports Cup hat schon Tradition. Das U17-Juniorenturnier wird am Sonntag, 8. Januar, zum 14. Mal ausgespielt. Neben den Bundesligisten HSV, Hansa Rostock und SV Meppen kommen aus der Regionalliga JFV Lübeck, VfL Osnabrück, Holstein Kiel und der Eimsbütteler TV. Komplettiert wird das Feld mit Bremenligist Bremerhaven und Niedersachsenligist JFV A/O/B/H/H. Die Stader wollen mit der von Lutz Bendler trainierte U18 mitmischen.