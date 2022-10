Drei Punkte im Gepäck Der FC Rot-Weiß Erfurt reist mit drei Zählern im Gepäck zurück vom Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin.

Erfurts Trainer Fabian Gerber machte seiner Mannschaft in der Pressekonferenz nach dem Spiel ein Kompliment, fand allerdings bei der Chancenverwertung ein kleines Haar in der Suppe. „Ich glaube wir waren die bestimmende, die bessere, Mannschaft, mit einer Vielzahl an Chancen. Wir müssen zur Halbzeit schon 3:0 führen. Wir hätten in der zweiten Halbzeit nach 60/70 Minuten den Sack zu machen müssen. Da kann man uns vorwerfen, dass wir nicht effizient genug waren“, sagte der RWE-Coach bei der Pressekonferenz.

Aaron Manu brachte die Erfurter nach 34 Minuten in Führung. Nach einem Freistoß von Ciccarelli war Manu plötzlich völlig frei vor dem Kasten und knallte das Leder volley aus Nahdistanz rein. Nach dem Seitenwechsel legte Mergel nach und erzielte das 0:2. Wieder bereitete Ciccarelli stark vor. Der 25-jährige Italiener scheint aktuell in bestechender Form. In der Vorwoche war er beim Sieg gegen Hertha II noch doppelter Torschütze und glänze nun gegen Viktoria Berlin zweimal als Vorbereiter.