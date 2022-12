Drei Neue: Salzweg will Abstieg abwenden Johannes Krinninger, Drin Rexhaj und Johannes Poll verstärken den gefährdeten Bezirksligisten

"Wir wussten, dass wir im Winter etwas machen müssen, um den Kader qualitativ zu verstärken“, lassen die Vereinsverantwortlichen verlauten. Der bekannteste der drei Neuen dürfte Johannes Krinninger vom FC Sturm Hauzenberg sein, der mit Landesligaerfahrung an die Otto-Bohnert-Str wechselt. "An Johannes waren wir bereits im Sommer dran, umso mehr freut es mich, dass der Transfer nun doch funktioniert hat“, freut sich Stark über den neunen Innenverteidiger. "Er wird uns mehr Stabilität geben und sofort weiterhelfen“, meint der sportliche Leiter.





Nummer zwei im Bunde ist Drin Rexhaj, der vom Ligakonkurrenten FC Passau zum FCS wechselt. "Drin ist ein super Junge, der sehr talentiert ist und eine Top-Einstellung mitbringt. Wir trauen ihm bei uns die nächsten Schritte zu und freuen uns über einen variabel einsetzbaren Mittelfeldmann“, sagen die Salzweger Entscheidungsträger. Der dritte Neuzugang ist Johannes Poll von der SG Hartkirchen Pocking, der ebenfalls als Physiotherapeut bei den Salzwegern aktiv ist. "Johannes kenne ich seit meiner Zeit in Hartkirchen. Dass er privat nach Passau gezogen ist, hat uns hier mit Sicherheit in die Karten gespielt. Er ist ein körperlich sehr robuster Spieler, der uns mit seiner Dynamik mit Sicherheit weiterhelfen wird. Wenn er verletzungsfrei bleibt, traue ich ihm sehr viel zu", berichtet Stark, der auch einen Dank an die drei abgebenden Vereine richtet, die ihren Abgängen keine Steine in den Weg legten.