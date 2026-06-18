Drei Leistungsträger verlassen den 1. FC Monheim

Kameron Blaise verlässt den FC Monheim und kehrt in die USA zurück. – Foto: Marcel Eichholz

In einem Herzschlagfinale hat der 1. FC Monheim am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein gesichert. Nun steht bereits die neue Spielzeit im Fokus und in der muss FCM-Coach Dennis Ruess auf gleich drei Leistungsträger verzichten. Wie der Verein mitteilt, verlassen Kameron Blaise, Leon Feher und Enno Lang den FCM.

Bis Anfang April war Leon Feher die unangefochtene Nummer eins zwischen den Monheimer Pfosten. Mit guten Leistungen konnte er auf sich aufmerksam machen, ehe ihn eine Verletzung zu einer Zwangspause zwang. Sein Vertreter Luca Fenzl machte die Sache gut und ließ sich im Saisonfinale nicht mehr aus dem Kasten verdrängen. Die starken Paraden von Feher blieben aber in Erinnerung, sodass er in der kommenden Saison die Möglichkeit erhalten wird, in der Regionalliga zu spielen. Der Vertrag des Spielers wurde demnach aufgelöst, nachdem mit Justin Möllering auch ein sehr guter Ersatz vom KFC Uerdingen verpflichtet werden konnte. "Wir drücken Leon für den nächsten Karriereschritt die Daumen und wünschen ganz viel Erfolg", erklärt der FCM in den Vereinsmedien.

In 29 Spielen stand Kameron Blaise für Monheim auf dem Feld. Der Offensivmann konnte vier Torerfolge und vier Assists für sich verbuchen. Seit Oktober 2024 hat er sich in Monheim wohl gefühlt und für gute Stimmung gesorgt - "nicht nur auf dem Platz mit seinem außerordentlichen Speed, auch außerhalb des Platzes mit seiner 'New Yorker lazy Art'“. Rund zwei Jahre später hat er sein Deutschland-Abenteuer beendet und ist in die USA zurückgekehrt. "Lieber Kam, die Zeit mit Dir war außergewöhnlich besonders und die bist und bleibst jederzeit willkommen sofern Dein Weg Dich doch nochmals nach Deutschland führt. Alles Gute für Dich und Deine Familie in der Zukunft", lauten die warmen Abschiedsworte der FCM-Verantwortlichen.