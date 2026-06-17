KFC Uerdingen verliert Torwart an Konkurrenten und findet neuen Co

Justin Möllering verlässt den KFC Uerdingen nach nur einem halben Jahr wieder. – Foto: Ralph Görtz

Nur kurz währte der Aufenthalt von Justin Möllering beim KFC Uerdingen. Erst im Sommer war der Schlussmann vom FC Büderich an die Grotenburg gewechselt, nach nur einem halben Jahr ist dort schon wieder Schluss. Der 24-Jährige wechselt zur neuen Spielzeit zum 1. FC Monheim. Derweil gibt es einen neuen Co-Trainer zu vermelden: Aus der U19 rückt Christian Höfer zur ersten Mannschaft auf, der seinerseits von Kai Schwertfeger beerbt wird.

Unter keinem guten Stern stand die Zeit von Möllering beim KFC Uerdingen. Als Stammtorwart war er im vergangenen Winter vom FC Büderich nach Krefeld gewechselt, bei seinem neuen Verein hatte er aber mit stetigen Rückschlägen zu kämpfen. Aufgrund von privaten Verpflichtungen und Verletzungen konnte er sich nicht durchsetzen und Jonas Holzum aus dem Kasten verdrängen. Nur magere zwei Einsätze finden sich in seinem Arbeitsnachweis.

"Wir danken Justin für seinen Einsatz im vergangenen halben Jahr. Auch wenn es sportlich nicht optimal für ihn lief, hat er sich stets tadellos verhalten und als fairer Sportsmann gezeigt. Dafür bedankt sich die ganze KFC-Familie bei ihm. Viel Erfolg in Monheim“, erklärt der KFC-Vorstandsvorsitzende Norbert Philipp in den Vereinsmedien. Der bei Fortuna Düsseldorf ausgebildete Keeper bleibt der Liga derweil treu. Nach Uerdingen, Büderich und Ratingen 04/19 ist auch sein neuer Verein in der Oberliga Niederrhein beheimatet. Ab sofort läuft er für den 1. FC Monheim auf, dem in der abgelaufenen Saison der Klassenerhalt am letzten Spieltag gelang.