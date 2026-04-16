Drei Landesliga-Spiele unter Flutlicht

Für Spannung ist gesorgt. – Foto: Markus Becker

FuPa präsentiert euch den 22. Spieltag der Landesliga Niederrhein: alle Spiele, alle Tore, alle Daten - natürlich zuerst die Ticker! Klickt euch durch.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:00 live PUSH

Sa., 18.04.2026, 17:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal DV Solingen DV Solingen 17:00 PUSH

Morgen, 19:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SC Velbert SC Velbert 19:30 live PUSH

Sa., 18.04.2026, 18:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental VfB 03 Hilden VfB Hilden II 18:30 PUSH

____

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid

So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath

_______________

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 Mülheimer FC SV Scherpenberg Scherpenberg 18:00 PUSH

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg PSV Wesel PSV Wesel 15:00 live PUSH

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 VfB Bottrop VfB Bottrop 15:00 PUSH

____

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Kray

So., 26.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07

So., 26.04.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Budberg

So., 26.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97

So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Viktoria Goch

So., 26.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: