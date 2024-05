Lucas Hurst erzielte den wichtigen Ausgleich für den FV Rammersweier. – Foto: Wolfgang Künstle

Drei Fehler, drei Gegentore – der VfR Elgersweier taumelt Auch dem FV Rammersweier gelingt ein Befreiungsschlag. Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 1

Die Fußballer des SC Offenburg landen einen Überraschungssieg gegen den Dritten und wahren eine kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt. Auch dem FV Rammersweier gelingt ein Befreiungsschlag.

SC Offenburg – SpVgg. Ottenau 1:0 (1:0). Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen, man merkte beiden Teams die Wichtigkeit der Begegnung an. Den besseren Start hatte der SCO, der nach wenigen Minuten zu einem Lattentreffer durch Mijo Vujevic kam. In der 14. Minute gelang die Führung. Im Nachgang einer Ecke flankte Daniel Kempf auf Vujevic, der per Kopf in die Mitte ablegte. Dort stand Waldemar Kraus richtig und erzielte mit einem Kopfball das 1:0. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams, sodass Großchancen Mangelware waren. In der 36. Minute schickte der Unparteiische Marvin Heinrich den Gästespielertrainer vom Feld, der nach einer Rangelei zwischen Kempf und Ottenaus Jannik Schweikert auf den Oberschenkel des am Boden liegenden Kempf getreten war.

Im zweiten Durchgang suchten die Offenburger die Entscheidung, taten sich jedoch schwer, klare Torchancen herauszuspielen. So schnupperten die Ottenauer immer mehr am Ausgleich, doch die SCO-Abwehr stand stabil. In der 70. Minute hätte Aliu Cisse das Spiel entscheiden können, doch er bugsierte den Ball aus nur fünf Metern deutlich übers Tor. Auf der Gegenseite wehrte SCO-Keeper Philipp Schumann einen Abschluss von Michael Stamer ab. So rettete der SCO den knappen Vorsprung über die Zeit. Tor: 1:0 Kraus (14.). Schiedsrichter: Heinrich (St. Märgen). Rot: Merkel (36./SpVgg.), Gelb-Rot: SCO (90.+5).

FV Rammersweier – VfB Bühl 2:1 (0:0). Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie drehte Aufsteiger FV Rammersweier die Partie am Mittwoch in der Schlussphase und schaffte das lange ersehnte Erfolgserlebnis im Abstiegskampf. Trainer Umberto Vulcano bewies bei seinen Einwechslungen den richtigen Riecher. Joker Marco Cybard erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer. In der ersten Hälfte nahmen sich beide Mannschaften in einer taktisch geprägten Begegnung nicht viel. Große Chancen waren eher selten, dafür wurde aus kompakter defensiver Ordnung hüben wie drüben um jeden Meter Boden gekämpft. Kalt erwischt wurden die Rebländer kurz nach Wiederanpfiff, als der Gast in Führung ging. Der FVR benötigte einige Minuten, um den Schock zu verdauen. Doch Lucas Hurst erzielte das 1:1 (81.), Cybard legte zum 2:1 (90.+3) nach. Mit 27 Punkten hat sich der FVR wieder Luft verschafft. Tore: 0:1 Doninger (49.), 1:1 Hurst (79.), 2:1 Cybard (90.+3.). Schiedsrichter: Böhler (Münstertal). Zuschauer: 180.