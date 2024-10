"Dorfbuam" gegen "Kultklub": Underdogs unter sich - oder doch nicht?

Am morgigen Samstag beschließt die SpVgg Hankofen-Hailing offiziell die Vorrunde in der Regionalliga Bayern mit dem Heimspiel gegen den TSV Buchbach. Beide Vereine eint in der semiprofessionellen vierten Liga die Rolle des Underdogs. Hankofen kultiviert sein "Dorfbuam"-Image, die Buchbacher nennen sich selbst "Kultklub" und schaffen es seit Jahren, hochklassigen Amateurfußball mit Bodenständigkeit und Volksfest-Charme zu verbinden. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 15:30 Uhr.

Mit gemischten Gefühlen waren die Hankofener am Dienstag aus Bayreuth zurückgekehrt. Da war zum einen durchaus Stolz dabei, dem großen Favoriten vor der überragenden Kulisse von 6.570 Zuschauern - mit Abstand das meistbesuchte Spiel in der Historie Hankofens - einen heißen Kampf bis zum Schluss geliefert zu haben. Komplimente gab`s einige, aber freilich halt auch keine Punkte. Mehr als die knappe 0:1-Niederlage schmerzte der Ausfall von Tobias Lermer, der mit einem mehrfachen Jochbeinbruch und einer Verletzung der Augenhöhle abtransportiert werden musste. Der Angreifer wird am heutigen Freitag im Klinikum Straubing operiert. "Ich hatte mit ihm Kontakt. Es geht ihm soweit ganz gut. Er denkt schon wieder an die Mannschaft und drückt uns für Samstag ganz fest die Daumen. So ist er", erzählt Hankofens Spielertrainer Tobias Beck, der vorerst ohne eine seiner Schlüsselfiguren auskommen muss.

Zum Ende der Vorrunde kommt nun der TSV Buchbach nach Hankofen. Underdogs unter sich? "Auf den ersten Blick mag das stimmen. Schaut man sich aber den Kader der Buchbacher an, dann tue ich mich da schwer, von einem Underdog zu sprechen. Kadertechnisch ist das eine ganz andere Hausnummer als bei uns. Es überrascht mich daher nicht, dass sie derzeit auf Platz sieben sehr gut dastehen", meint Beck. Und wohlwahr, die Buchbacher haben einige ausgezeichnete Kicker in ihren Reihen: Ein Tobias Heiland, die Hingerl-Brüder, Kapitän Philipp Walter oder der von Rot-Weiß Erfurt zurückgekehrte Daniel Muteba, um einige Beispiele zu nennen, würden jedem Regionalligisten gut zu Gesicht stehen. Kurz vor Transferschluss wurde noch Fatjon Celani verpflichtet, der zuletzt als Profi in Luxemburg und Indonesien unterwegs war.