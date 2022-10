Doppelter Rollenwechsel, neues Glück für Markus Ujwari bei der SG Eichenfeld Freising „Gemerkt, dass mir als Spielertrainer alles zu viel wird“

Markus Ujwari (28) ist in dieser Saison einer der Schlüsselspieler des A-Klassisten SG Eichenfeld Freising. Das liegt auch an einem doppelten Rollenwechsel.

Eichenfeld – „Ja, am vergangenen Wochenende ist es wieder ganz gut für uns gelaufen“, betont Markus Ujwari und lacht. Man merkt ihm an, wie glücklich er nicht nur über den jüngsten 5:0-Sieg gegen den SV Pulling, sondern ganz allgemein mit seiner derzeitigen Situation ist. Und er hat allen Grund dazu: Die SGE steht auf Platz eins – und Ujwari ist mit elf Treffern aus zehn Partien die Nummer zwei in der Torschützenliste. All das liegt auch an zwei Veränderungen, die im Sommer vollzogen wurden.

Ujwari hat inzwischen eine neue Position, auf und neben dem Platz. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er noch Spielertrainer in Eichenfeld. In der Kreisklasse reihte sich Klatsche an Klatsche, danach gab es eine durchwachsene Saison in der A-Klasse, in der sich das Team erst wieder sammeln musste. Zu Beginn der Vorbereitung trat Ujwari dann an die Abteilungsleitung heran: „Ich habe gemerkt, dass mir als Spielertrainer alles ein wenig zu viel wird. Ich habe nicht mehr mein volles Potenzial ausschöpfen können. Das fängt im Training an, wo man nicht 100 Prozent geben kann, da man auf die anderen achtet und selber nicht angetrieben wird. Und auch im Spiel ist man mit den Gedanken leider oft woanders.“

Ujwari: Vom Innenverteidiger zum Mittelfeldspieler