Doppelschlag von Nick Thederan: Groß Borstel schlägt SCALA

Jubel bei Groß Borstel. – Foto: privat

Der SV Groß Borstel hat in der Bezirksliga Hamburg Nord einen wichtigen Heimsieg eingefahren und sich mit 2:1 gegen SC Alstertal/Langenhorn durchgesetzt. Nach einem frühen Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer Dehran Redzepi die Partie im zweiten Durchgang durch einen Doppelpack von Nick Thederan und verschaffte sich damit weitere Luft nach unten.

In der Tabelle steht Groß Borstel nun mit 32 Punkten auf Rang elf. Der Vorsprung auf SC Union Altona und SC Sperber, die beide bei 27 Punkten stehen, beträgt fünf Zähler. Der Erfolg gegen den Tabellenachten war deshalb nicht nur sportlich wertvoll, sondern auch mit Blick auf die heiße Saisonphase ein wichtiger Schritt.

Entscheidend war offenbar auch die Vorbereitung. Bereits vor dem eigentlichen Treffpunkt hatte Groß Borstel eine zusätzliche Videoanalyse eingelegt. Im Mittelpunkt standen laut Redzepi vor allem „die Raumaufteilung sowie die bessere Nutzung freier Räume im Spielaufbau“. Genau diese Punkte habe seine Mannschaft dann über weite Strecken gut umgesetzt.

Die Partie begann für die Gastgeber allerdings nicht nach Plan. In der 16. Minute ging SCALA durch Lennart Safo mit 1:0 in Führung. Redzepi sprach anschließend von einem unglücklichen Gegentor, sah aber gleichzeitig eine Mannschaft, die sich davon nicht aus der Ordnung bringen ließ.

Der Trainer sah eine klare Steigerung im Vergleich zur Vorwoche: „Die besprochenen Inhalte setzte die Mannschaft von Beginn an konsequent um. Trotz eines unglücklichen Eigentores ließ sich das Team nicht aus dem Konzept bringen und blieb über weite Strecken spielbestimmend.“

Thederan dreht das Spiel

Nach der Pause belohnte sich Groß Borstel für den Aufwand. Thederan traf in der 51. Minute zum 1:1 und brachte sein Team damit endgültig zurück in die Partie. Nur acht Minuten später legte er nach und erzielte in der 59. Minute das 2:1. Der Doppelschlag des Angreifers entschied das Spiel und sorgte dafür, dass die Gastgeber aus einem Rückstand noch drei Punkte machten.

Redzepi hob anschließend vor allem die Struktur im eigenen Spiel hervor. Gegen einen unangenehmen Gegner habe seine Mannschaft die eigenen Prinzipien besser durchgebracht: „Der Ball lief deutlich sicherer durch die eigenen Reihen, unnötige Ballverluste wurden minimiert. Besonders der Spielaufbau über die Innenverteidigung in Richtung Sechser- und Zehnerposition funktionierte effektiv.“

Auch defensiv zeigte sich der Trainer zufrieden. SCALA habe viele lange Bälle gesucht, doch Groß Borstel habe diese Spielweise gut angenommen. „Ein großes Lob gilt der gesamten Mannschaft, insbesondere der Defensive. Die gegnerische Strategie mit vielen langen Bällen wurde gut antizipiert und souverän verteidigt“, erklärte Redzepi. Zudem seien die Kommunikation auf dem Platz und die gegenseitige Unterstützung auffällig gewesen.

Wichtiger Schritt in ruhigeres Fahrwasser

Für Groß Borstel ist der Erfolg ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer stabileren Schlussphase. Nach 27 Spielen steht die Mannschaft bei 61:68 Toren und 32 Punkten. Der Blick geht damit weiterhin nach unten, doch der Abstand auf die gefährdeten Plätze ist spürbar angewachsen.

SC Alstertal/Langenhorn bleibt trotz der Niederlage mit 39 Punkten auf Rang acht und damit im gesicherten Mittelfeld. Für Groß Borstel zählt dagegen vor allem die Erkenntnis, dass die Reaktion auf die Vorwoche gelungen ist. Redzepi fasste den Nachmittag entsprechend positiv zusammen: „Am Ende steht ein verdienter Erfolg - und drei enorm wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze.“

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