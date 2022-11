Dohren mit Kantersieg im Kellerduell!

DE / Dohren:

Nachdem uns vorige Woche ein Coup gelungen ist mit dem Sieg beim souveränen Tabellenführer aus Brackel, hieß es gestern das Ergebnis zu bestätigen gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. Mit Borstel-Sangenstedt II kam einer der Absteiger aus der Kreisliga zu uns, ähnlich wie die anderen Absteiger(mit Ausnahme von Hanstedt) haben die Borsteler große Probleme sich an die neue Liga anzupassen. Ein Novum für Trainer Gaum war es, dass er zum ersten Mal in dieser Saison mit derselben Startelf auflaufen konnte:

Reichert – M. Ehmcke, T. Voss(62. A. Aldag), T. Harders(69. L. Kahnenbley) – O. Ehmcke(c)(60. J. Falke), A. Penderak, F. Ehrig, F. Zietz, C. Fitschen – T. Brunckhorst, J. Daniel(77. K. Laatz)

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die durchaus zu gefallen wussten und sich nicht versteckten, einzig die große Torgefahr sollte nicht dabei herumkommen. Der Abwehrverbund um Till Voss hatte bis auf wenige Ausnahmen alles im Griff und Keeper Reichert musste nur einmal einschreiten in Durchgang eins, nachdem er einen Schuss aus kurzer Distanz zur Seite abwehren konnte.

Den ersten richtigen Aufreger gab es nach knapp 20 Minuten als der Schiedsrichter nach einem Zweikampf auf Elfmeter entschied. Fabian Ehrig konnte den Keeper umkurven, als ein Borsteler mit vollem Risiko zur Grätsche ansetzte und Ball und “Fa” traf. Till nahm sich der Sache an, scheiterte aber mit seinem Versuch am Keeper, doch den Abpraller konnte Julian Daniel im Tor unterbringen. Quasi direkt nach Wiederanpfiff kamen wir erneut in Ballbesitz “Juli” versuchte es mit einem Distanzschuss, dieser wurde abgefälscht und wurde zur Vorlage für den durchstartenden Thies Brunckhorst, der aus relative spitzem Winkel ins lange Eck vollendete.