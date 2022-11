Dohren fertig Borstel erneut ab - BFC klopft oben an 1. Kreisklasse Harburg: Elstorf II mit Nullnummer gegen Eintracht Elbmarsch II

In der 1. Kreisklasse Harburg wurden einige Nachholspiele ausgetragen. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche schenkte der SV Dohren zum Beispiel dem MTV Borstel-Sangenstedt sieben Tore ein.

VfL Maschen II - SG Scharmbeck-Pattensen II 1:5. Die SG Scharmbeck-Pattensen II hat seine Hausaufgaben erledigt und schließt zu den Aufstiegsrängen auf. Nachdem sich zur Pause noch ein offenes Duell zutrug, schalteten die Gäste nach dem Seitenwechsel einige Gänge hoch. Nachdem Mads Oertzen die Scharmbecker erstmals in Führung brachte, war der Knoten beim Favoriten geplatzt. Tore: 1:0 (37.) Sylwester, 1:1 (42.) Wahl, 1:2 (63.) Oertzen, 1:3 (69.) Rathje, 1:4 (77.) Wahl, 1:5 (89.) Uluer.

TSV Elstorf II - Eintracht Elbmarsch II 0:0. Mit dem einen Punkt kann der TSV Elstorf II den Rückstand auf das rettende Ufer nicht verkürzen. "Wenn man bedenkt, dass wir vor 14 Tagen dort 1:4 verloren haben, müssen wir mit dem 0:0 zufrieden sein", sagt TSV-Coach Harald Zerwas. "Insgesamt muss man das Ergebnis als gerecht betrachten, da beide Mannschaften insgesamt an Torchancen gespart haben. Wir wollen versuchen am kommenden Wochenende gegen Roddau zu bestehen und den Anschluss zu halten. Der Fokus liegt aber jetzt schon auf der Rückrunde - in der müssen wir liefern."

MTV Borstel-Sangenstedt II - SV Dohren 1:7. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche trafen die beiden Duellanten aufeinander. Dohren gelang es dabei, sich wichtige Luft im Kampf um den Klassenerhalt zu verschaffen. Mit einem Viererpack krönte sich Fabian Ehrig zum Matchwinner. Damit hat der SVD trotz der Tabellenposition sogar ein klar positives Torverhältnis. Tore: 0:1 und 0:2 (17., 22.) beide Ehrig, 0:3 (35.) Ehmcke, 0:4 und 0:5 (70., 78.) beide Ehrig, 0:6 (81.) Aldag, 1:6 (85.) Blank, 1:7 (90.) Rhodes.