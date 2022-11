Dohren erneut mit sieben Toren gegen Borstel!

In Abwesenheit von Trainer Gaum übernahm der verletzte Vize-Kapitän Silas Harders die Aufgabe an der Seitenlinie und sah einen guten Auftritt seiner Mitspieler. Bei eisigen Temperaturen hatten die Hausherren zwar die erste richtig gute Chance, doch Tom Reichert im Kasten war hellwach und lenkte den tückischen Schuss um den Pfosten zur Ecke. Auf der Gegenseite hatte Brunckhorst die erste Großchance für Dohren: Alexander Penderak mit dem Ballgewinn und Pass zu Julian Daniel, Steckpass in den Lauf von “Hotte” dessen Schuss aber im Fangzaun hinterm Tor landete.

Nach einer Viertelstunde durften die Gäste jubeln, als man einen perfekten Konter setzen konnte. Die weit aufgerückten Borsteler konnten den Pass von Thies Brunckhorst auf “Juli” nicht verhindern, dieser legte elegant mit der Hacke direkt in den Lauf vom nachrückenden Fabian Ehrig, der frei vorm Tor genauso eiskalt blieb wie die Temperaturen. Wie bereits in der Vorwoche, war das Tor der Dosenöffner für die Partie. Dohren bekam viele Freiräume, besonders das Mittelfeld durfte oftmals nach belieben schalten und walten. Die Folge war das 2:0, auch wenn dies einer starken Einzelaktion von “Fa” zu verdanken war. Nach einem Einwurf von Leo Kahnenbley legte “Juli” für “Fa” auf, der seinen inneren Messi entdeckte und drei Leute elegant aussteigen ließ bevor er am chancenlosen Keeper einschob.

Dohren konnte sich in der Folgezeit diverse Hochkaräter herausspielen, Fitschen und Kahnenbley nach einer Ecke, zweimal “Juli der jeweils knapp scheiterte. Borstel konnte selten für Entlastung sorgen und wenn dann liefen sie in Konter: Freistoß wird abgefangen, Tempogegenstoß über Brunckhorst und Tibor Harders und auf einmal war Kapitän Ehmcke an allen vorbei und auf dem Weg zur Vorentscheidung. Kurzer Wackler am Torhüter vorbei und rein zur 3:0-Pausenführung. Ein Abseitstor von “Hotte” wurde kurz vorm Pausenpfiff noch einkassiert und auf der Gegenseite klärte Reichert im Tor auf recht unorthodoxe Weise nachdem er ins Stolpern geraten war und im Liegen versuchte an den Ball zu kommen, Tom konnte den Stürmer zumindest soweit behindern, dass dieser nicht den Anschluss markieren konnte.

Die zweite Halbzeit war dann sehr zerfahren, Dohren leistete sich viele unnütze Fehler im letzten Drittel und kam nicht mehr groß zum Abschluss. Borstel stand deutlich tiefer, konnte sich aber offensive nicht gegen Ehmcke, Voss und Harders durchsetzen die eine souveräne Partie ablieferten. Erst nach etwas mehr als einer Stunde konnte Dohren den ersten vernünftigen Angriff setzen. Per Doppelpass spielt der frisch eingewechselte Romeo Yeboah “Fa” frei, der am Keeper vorbeigeht und das 4:0 für die Gäste erzielte. Ähnlich wie im ersten Durchgang half der Treffer unserem Spiel, den kurz darauf konnte Fabian Ehrig seinen vierten Treffer erzielen. Thies Brunckhorst ist auf links durch und passt in den 5er, Romeo behauptet den Ball gut und legt für “Fa” zurück der dann beim Pressschlag mit seinem Gegenspieler das nötige Glück hatte das der Ball ins kurze Eck flog.

In der 80. war es dann der ebenfalls eingewechselte Armin Aldag der seinen ersten Treffer der Saison bejubeln durfte, Voss schlägt einen 50 Meter Ball genau in den Lauf von Armin, der den Ball ganz cool am rausstürmenden Keeper vorbeischiebt zum 6:0. Den einzigen Schönheitsfehler aus Dohrener Sicht war das 1:6 als man den Ball etwas leichtfertig verlor und dadurch hinten etwas zu weit offen stand. Den Schlusspunkt und vermutlich sehenswertesten Treffer erzielte Stephen Rhodes, der Oldie im Kader des SV Dohren, erklärte sich bereit auszuhelfen und zeigte einmal mehr was für ein feiner Fussballer er ist. Der “alte Fuchs” nahm eine Ecke von Armin auf Höhe des zweiten Pfostens am 5er mit der Seite direkt an und lupft das Leder über Keeper und Verteidiger in die lange Ecke.

Fazit: Innerhalb von einer Woche erzielten die Männer in grün-weiß 14 Tore und schafften es die dringend benötigten Punkte zu sichern. Kommende Woche geht es dann nach Over-Bullenhausen, der Tabellenletzte sorgte für ein Lebenszeichen indem sie Hanstedt mit 3:2 bezwangen. Traditionell taten wir uns am Deich immer schwer, es wird also ein sehr, sehr schweres Spiel für uns werden. Wir hoffen auf unsere Fans das wir unseren aktuellen Lauf weiter fortführen können