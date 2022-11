DJK TuS Hordel: Talaga komplettiert Trainerteam um Uzunoglu Staffel 2-Westfalenliga-Schlusslicht DJK TuS Hordel hatte kürzlich das Spielertrainer-Duo Pascal Beilfuß und Patrick Polk von seinen Aufgaben entbunden.

Coach Aytac Uzunoglu hat Hordel übernommen und im zweiten Spiel am vorigen Sonntag drei wichtige Punkte in Holzwickede eingefahren. Beim heutigen Heimspiel gegen den Ex-Verein von Uzunoglu, dem SV Wacker Obercastrop, wird ein zweiter gleichberechtigter Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Mirko Talaga wurde unter der Woche vom Sportlichen Leiter Jörg Versen präsentiert und vervollständigt damit das Trainerteam.