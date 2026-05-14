 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

DJK Rhede vor der Meisterschaft - Rheingold Emmerich vorab gefordert

Die DJK Rhede steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Die Entscheidung in der Meisterschaft der Kreisliga A Rees-Bocholt könnte schon am Wochenende fallen.

von Marcel Eichholz · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Rhede steht kurz vor dem Aufstieg.
Die DJK Rhede steht kurz vor dem Aufstieg. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Fällt die Entscheidung um die Meisterschaft in der Kreisliga A Rees-Bocholt an diesem Wochenende? Mit sechs Punkten Rückstand hat Rheingold Emmerich es eh nicht mehr in der eigenen Hand. Kann die Mannschaft am Samstag bei der zweiten Mannschaft des PSV Wesel nicht gewinnen, könnte Spitzenreiter DJK Rhede am Sonntag die Korken knallen lassen, würde dafür aber wohl noch einen Punkt benötigen. Auch im Abstiegskampf steht eine Entscheidung bevor.

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Verfolger kann vorlegen

Morgen, 19:30 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel II
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
FC Olympia Bocholt
FC Olympia BocholtFC Olympia
20:00

Meister-Feier am Sonntag?

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
12:30live

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SC Grün-Weiß Vardingholt
SC Grün-Weiß VardingholtVardingholt
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
15:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
15:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
RSV Praest
RSV PraestRSV Praest
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00

Suderwick erst am 21. Mai

Do., 21.05.2026, 19:30 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
19:30

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr SV Spellen - SV Brünen
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TV Voerde
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SC Grün-Weiß Vardingholt
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - PSV Wesel II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - RSV Praest
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - VfR Mehrhoog
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - GSV Viktoria Suderwick
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Biemenhorst II

34. Spieltag
Di., 02.06.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC TuB Mussum 1926
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - FC Olympia Bocholt
So., 07.06.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Brünen - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen
So., 07.06.26 15:00 Uhr RSV Praest - SV Krechting
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuB Bocholt
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Rhede - TV Voerde

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