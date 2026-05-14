DJK Rhede vor der Meisterschaft - Rheingold Emmerich vorab gefordert

Die DJK Rhede steht kurz vor dem Aufstieg. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Fällt die Entscheidung um die Meisterschaft in der Kreisliga A Rees-Bocholt an diesem Wochenende? Mit sechs Punkten Rückstand hat Rheingold Emmerich es eh nicht mehr in der eigenen Hand. Kann die Mannschaft am Samstag bei der zweiten Mannschaft des PSV Wesel nicht gewinnen, könnte Spitzenreiter DJK Rhede am Sonntag die Korken knallen lassen, würde dafür aber wohl noch einen Punkt benötigen. Auch im Abstiegskampf steht eine Entscheidung bevor.