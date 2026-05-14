DJK Rhede vor der Meisterschaft - Rheingold Emmerich vorab gefordert

Fällt die Entscheidung um die Meisterschaft in der Kreisliga A Rees-Bocholt an diesem Wochenende? Mit sechs Punkten Rückstand hat Rheingold Emmerich es eh nicht mehr in der eigenen Hand. Kann die Mannschaft am Samstag bei der zweiten Mannschaft des PSV Wesel nicht gewinnen, könnte Spitzenreiter DJK Rhede am Sonntag die Korken knallen lassen, würde dafür aber wohl noch einen Punkt benötigen. Auch im Abstiegskampf steht eine Entscheidung bevor.
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33. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr SV Spellen - SV Brünen
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TV Voerde
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - SC Grün-Weiß Vardingholt
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - PSV Wesel II
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - RSV Praest
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - VfR Mehrhoog
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - GSV Viktoria Suderwick
So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Biemenhorst II
34. Spieltag
Di., 02.06.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst II - SC TuB Mussum 1926
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - FC Olympia Bocholt
So., 07.06.26 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Bislich
So., 07.06.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Emmerich-Vrasselt
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Brünen - VfB Rheingold Emmerich
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Spellen
So., 07.06.26 15:00 Uhr RSV Praest - SV Krechting
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - TuB Bocholt
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Rhede - TV Voerde
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