Wintertransfers Kreisliga A Rees-Bocholt - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Rees-Bocholt - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
DJK Rhede
Trainer: Björn Kräbber
Zugänge: keine
Abgänge: Miguel Otten (VfL 45 Bocholt), Dennis Sentürk (TuB Bocholt II)
FC Olympia Bocholt
Trainer: Maik Van Drünen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
DJK Rhede
Trainer: Björn Kräbber
Zugänge: Patrick Liebrand (FC Olympia Bocholt), Lennart Heller (SV Krechting), Tim Kampshoff (SV Krechting), Ben Schücker (Sportfreunde 97/30 Lowick), Tobias Heinrichs (SV Krechting), Dennis Bartels ()
Abgänge: Tom Möllmann (DJK Rhede II), Oliver Klümper (DJK Rhede II), Marvin Huchatz (SV Biemenhorst III), Miguel Otten (VfL 45 Bocholt), Dennis Sentürk (TuB Bocholt II)
FC Olympia Bocholt
Trainer: Maik Van Drünen
Zugänge: keine
Abgänge: Silas Bergerfurth (Westfalia Anholt), Patrick Liebrand (DJK Rhede), Marcel Wiegerinck (VfL 45 Bocholt), Danny Barnycz (VfL 45 Bocholt), Hassan Mislemani (Rücktritt), Mislem Mislemani (Rücktritt), Mohamed Mislemani (Rücktritt), Jonas Schwanekamp (Rücktritt), Lucas Schwanekamp (Rücktritt), Yannick Schwanekamp (Rücktritt), Marvin Nähle (Rücktritt), Marvin Möllers (TuB Bocholt), Marvin Nähle (TuB Bocholt), Yannick Schwanekamp (TuB Bocholt), Yannik Wilberg (TuB Bocholt), Mohamed Mislemani (TuB Bocholt), Damian Zuchowski (SV Biemenhorst III), Mislem Mislemani (SC TuB Mussum 1926), Lucas Schwanekamp (SC TuB Mussum 1926), Jonas Schwanekamp (SC TuB Mussum 1926)
GSV Viktoria Suderwick
Trainer: Björn Beltermann
Zugänge: Jonas Wenzel (Sportfreunde 97/30 Lowick), Oskar Tünte (Sportfreunde 97/30 Lowick), Niklas Jansen (SV 08/29 Friedrichsfeld)
Abgänge: Poria Haydari (TuB Bocholt), Ramiro Weidemann (TuB Bocholt)
PSV Wesel II
Trainer: Michael Pielniok
Zugänge: Fynn Flores (PSV Wesel III), Denis Block (A Jugend), Amel Durakovic (Weseler SV), Sebastian Kilbinger (BSV Viktoria Wesel), Luca Tellmann (Büdericher SV)
Abgänge: Geraldo Zamuangana Lukoki (SV Bislich), Mohamed Al-Ali (Weseler SV), Jeremy Becker (BSV Grün-Weiß Flüren), Philipp Herrmann (SV Adler Osterfeld)
RSV Praest
Trainer: Marcel Wolters
Zugänge: Joel Ising (SV Haldern), Fabian Meyer (RSV Praest), Marcel Heiliger (Reaktiviert), Nils Prehn (SV Emmerich-Vrasselt), Alan Zabek (SV Emmerich-Vrasselt)
Abgänge: Mergim Mehmetaj (SV Rees), Maurice Hühner (SV Rees), Meriton Arifi (SV Rees), Calvin Stein (VfB Rheingold Emmerich), Jason Olschewski (1. FC Kleve II), Raven Olschewski (1. FC Kleve II), Leon Franken (VfL Rhede), Nils Rütjes (Siegfried Materborn), Maurice Grootens (Hamminkelner SV), Finn Tiemer (SV Rindern), Roland Kock (Vereinslos), Marko Cvetkovikj (SuS Kalkar), Fabian Meyer (Karriereende nach 2. Kreuzbandriss), Pierre Weyerhorst (Westfalia Anholt)
SC Grün-Weiß Vardingholt
Trainer:
Zugänge: Marvin Wienand (SV Krechting), Kevin Möllenbeck (SC Grün-Weiß Vardingholt)
Abgänge: Simon Beckmann (Tritt kürzer), Pedro Carvalho (Tritt kürzer), Florian Heck (Karriereende), Stefan Heiming (), Kevin Möllenbeck (SC Grün-Weiß Vardingholt)
SC TuB Mussum 1926
Trainer:
Zugänge: Nikolay Glouhtchev (SV Hönnepel-Niedermörmter), Leon Gerling (TuB Bocholt), Marcel Braun (), Valerio Fernando Antonio (TuB Bocholt), Jonah Lensing (TuB Bocholt), Ümit Emre Cinar (TuB Bocholt), Mislem Mislemani (FC Olympia Bocholt), Lucas Schwanekamp (FC Olympia Bocholt), Jonas Schwanekamp (FC Olympia Bocholt)
Abgänge: Maurice Nienhaus (Sportfreunde 97/30 Lowick II), Malte Engenhorst (SC TuB Mussum 1926 II), Thomas Spieker (Altherren), Nick Rottstegge (Altherren), Philipp Vos (Altherren), Jonathan Evers (SC TuB Mussum 1926 II), Nils Lüttfrenk (SC TuB Mussum 1926 II), Janus Lensing (SC TuB Mussum 1926 II), Jan Ten Lohis (SC TuB Mussum 1926 II), Nick Terhardt (SC TuB Mussum 1926 II), Nikolay Glouhtchev (Freigestellt), Ümit Emre Cinar (Karriereende)
SV Biemenhorst II
Trainer: Hendrik Diepmans
Zugänge: Jannis Boland (SV Biemenhorst), Luca Scharf (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Fabian Schmitz (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Safin Shahab (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Jonathan Wendel (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Jonah Pries (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Jannick Blits (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Filip van der Horst (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Jan-Hendrik Bißlich (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Peter Möllenbeck (SV Biemenhorst 1926 A-Jugend), Mika Kamp (Glück-Auf Sterkrade III)
Abgänge: keine
SV Bislich
Trainer: Joshua Oomen
Zugänge: Joshua Oomen (Hamminkelner SV II), Geraldo Zamuangana Lukoki (PSV Wesel II), Jan-Luca Podkowski (BSV Grün-Weiß Flüren), Matteo Vincent Podkowski (BSV Grün-Weiß Flüren), Lukas Strube (Westfalia Anholt), Raik Wittig (Hamminkelner SV II), Clement Edache Itodo (PSV Wesel), Hanad Mohamed (SuS Wesel), Ben Kolsberger (Hamminkelner SV), Oliver Hooymann (SV Bislich II), Leon Dosedal (DJK Rhede II), Arda Gözüdok (Hamminkelner SV)
Abgänge: keine
SV Brünen
Trainer: Markus Rambach
Zugänge: Markus Rambach (VfL Rhede II), Heiner Bauhaus (VfL Rhede II), Niklas Schmitz (PSV Wesel III), Pepe Orlovic (SV Hamminkeln A Jugend), Marvin Gabriel (SV Ringenberg zg.), Leonard Neuenhoff (PSV Wesel A Jugend), Rafael Finke (BW Dingden A Jugend), Jonas Emil Schlusemann (PSV Wesel)
Abgänge: Niklas Beuting (Hamminkelner SV), Rico Schendel (SV Spellen), Oliver Vos (SV Spellen), Michael Tyrann (SV Spellen), Kevin Amerkamp (SV Spellen)
SV Emmerich-Vrasselt
Trainer: Thomas Driever
Zugänge: Malte Maas (FC Fortuna Elten), Rejsan Nurkovic ()
Abgänge: Dennis Meiners (Fortuna Millingen), Nils Prehn (RSV Praest), Till Valte (VfB Rheingold Emmerich), Alan Zabek (RSV Praest), Sinan Nokta (Eintracht Emmerich), Marius Paul Sent (Fortuna Millingen)
SV Krechting
Trainer: Hans-Georg Trinker
Zugänge: Sefkan Derin (TuB Bocholt II), Harun Bekir Kuzu (TuB Bocholt II)
Abgänge: Lennart Heller (DJK Rhede), Tim Kampshoff (DJK Rhede), Dario Kock (BV Borussia Bocholt), Tobias Heinrichs (DJK Rhede), Luca Flak (TSV Raesfeld), Marvin Wienand (SC Grün-Weiß Vardingholt)
SV Spellen
Trainer: Michael Tyrann
Zugänge: Rico Schendel (SV Brünen), Oliver Vos (SV Brünen), Michael Tyrann (SV Brünen), Yannick Dera (Grün-Weiß Lankern), Leon Kitschke (TuS Drevenack zg.), Kevin Amerkamp (SV Brünen), Ben Breuer (PSV Wesel), Marcel Kaßelmann (TuS Drevenack zg.)
Abgänge: Felix Becker (Hamminkelner SV), Gianluca Klein (Hamminkelner SV), Maximilian Paul Schwarz (Karriereende), Jonas Wiemann (Karriereende), Lars Puschmann (Karriereende), Manuel Skaletz (Pausiert), Michael Skaletz (SuS 09 Dinslaken)
TuB Bocholt
Trainer: Andreas Bußkamp
Zugänge: Joshua Exslager (SV Hönnepel-Niedermörmter), Phil de Bakker (SV Hönnepel-Niedermörmter), Gürcan Apak (SuS Isselburg), Poria Haydari (GSV Viktoria Suderwick), Marvin Möllers (FC Olympia Bocholt), Marvin Nähle (FC Olympia Bocholt), Abdullah Seyrek (SV Hönnepel-Niedermörmter), Ozan Simsek (SC TuB Mussum 1926), Yannick Schwanekamp (FC Olympia Bocholt), Yannik Wilberg (FC Olympia Bocholt), Mohamed Mislemani (FC Olympia Bocholt), Ramiro Weidemann (GSV Viktoria Suderwick)
Abgänge: David Edward Ssebuliba (Westfalia Gemen), Leon Gerling (SC TuB Mussum 1926), Ali Abdallah (SV Rees), Valerio Fernando Antonio (SC TuB Mussum 1926), Jonah Lensing (SC TuB Mussum 1926), Daniel Evangelista (DJK Barlo), Maurice Formann (VfL 45 Bocholt), Ümit Emre Cinar (SC TuB Mussum 1926), Ahmet Salih Özyigit (Westfalia Gemen), Adrian Rick Anschlag (Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo), Memetsah Cakar (SV Blau-Weiß Dingden), Felix Haseke (Karriereende), Lukas Holtwick (VfL Rhede), Tim Jurkovic (Karriereende), Bastian Krapoth (Viktoria Heiden), Henrik Pieper (Karriereende), Sammy Messalkhi (Rücktritt), Marcell Rosa (Rücktritt)
TuS Haffen-Mehr
Trainer: Dennis Lindemann
Zugänge: Florian Fischer (SV Haldern II), Florian Dominik Hartl (SV Haldern II), Paul te Baay (SV Haldern II), Phillip Kerskes (STV Hünxe), Miquel Trumpf (SV Haldern II), Marc Haubruck (Weseler SV), Mizan Syed (Weseler SV)
Abgänge: Tim Damhus (BSV Grün-Weiß Flüren), Bastian Thurm (FC Sterkrade 72 II), Michael Higeist (Karriereende), Nils Feldmann (SV Emmerich-Vrasselt II), Florian Fischer (Rücktritt), Miquel Trumpf (SV Haldern III)
TV Voerde
Trainer: Bernd Pagojus
Zugänge: Altian Bajramovic (1. FC Bocholt), Umut Akin Mengünogul (1. FC Bocholt), Polat Aydin (BSV Grün-Weiß Flüren), Tajdin-Can Özmen (TV Voerde), Alireza Ghulami (BSV Grün-Weiß Flüren), Phillip Rutkovski (PSV Wesel), Tyler Dylan Kartschewski (SV 08/29 Friedrichsfeld), Lirjon Bajramovic (1. FC Bocholt II)
Abgänge: Jan Gehrmann (PSV Wesel), Noel Gottschling (MTV Union Hamborn), Tugay Yilmaz (Eintracht Walsum), Sahin Tagay (Eintracht Walsum), Prince Bolou (Eintracht Walsum), Kevin Bolou (Eintracht Walsum), Justin Oktay Franz (Eintracht Walsum), Tajdin-Can Özmen (TV Voerde), Pierre-Mourice Wagner (STV Hünxe II), Belmin Hadzibajramovic (Eintracht Walsum)
VfB Rheingold Emmerich
Trainer: Maik de Vries, Nils Handrup
Zugänge: Calvin Stein (RSV Praest), Danny Jörg Stein (), Ruben van de Kamp (), Ruben van de Kamp (SV Haldern), Erion Bilali (SV Hönnepel-Niedermörmter), Marvin Müller (Sportfreunde 97/30 Lowick), Abdul Fatawu Tchamousou (1. FC Kleve II), David Spisak (1. FC Kleve II), Till Valte (SV Emmerich-Vrasselt)
Abgänge: Fynn Classen (1. FC Kleve II), Milan Yilmaz Taylan (1. FC Kleve II), Robby Leichsenring (VfR Warbeyen), Adel Sabani (Weseler SV), Malte Mentel (Pausiert), Devrim Nokta (VfB Rheingold Emmerich II), Thomas Fergen (VfB Rheingold Emmerich II), Amine Zaidi (Eintracht Emmerich), Justin Gertzen (FC Fortuna Elten)
VfR Mehrhoog
Trainer: Michael Pasinski
Zugänge: Benedikt Schmitz (Viktoria Goch)
Abgänge: Dennis Reddmann (Hamminkelner SV II), Simon Bauhaus (Karriereende), Tom Kicza (SV Adler Osterfeld)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: