DJK gibt Führung aus der Hand

Auf der anderen Seite wurde DJK-Torjäger Lukas Riedl von zwei Sulzbachern belagert, doch der Stürmer setzte sich durch und spielte am Boden kniend den Ball noch zielgenau zum freien Florian Kolbeck, der souverän zum 1:2 traf (40.). Mit dem knappen 1:2 ging es in die Halbzeit. Und aus dieser kam Arnschwang gut raus. Es waren erst vier Minuten gespielt, da erhöhte Lukas Riedl auf 1:3, als er links unten verwandelte (49). Das war sein Saisontreffer Nummer 31 an diesem Nachmittag.

So gab die DJK Arnschwang in der Schlussphase der Partie nach einer 2:4-Führung den Sieg noch aus der Hand, nachdem sie erneut zu einfache Tore zuließ. Das müssen die Jungs um Kapitän Matthias Augustin bald ändern, denn schon am morgigen Mittwoch steht das letzte Nachholspiel an: das Derby gegen den FC Ränkam. Anstoß in Arnschwang ist am Feiertag um 16 Uhr. Für den Nachbarn aus Ränkam geht es in dem Spiel um wichtige Punkte, da sie mittlerweile bis auf den zwölften Tabellenplatz zurückgefallen sind. Spannung ist also vorprogrammiert.

Die Reserve hat ihr Auswärtsspiel beim FC Raindorf II mit 4:2 verloren. DJK-Tore: Peyman Parnian (2).