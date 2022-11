– Foto: Marco Schmidtke

DJK Dürnsricht-Wolfring II kann sich knapp durchsetzen A-Klasse Nord

17.Spieltag

SG Gleiritsch-Trausnitz - TSV Winklarn 6:0 (3:0) Im Hinspiel lieferten die SG Gleiritsch-Trausnitz und der TSV Winklarn eine Partie auf Augenhöhe ab, die in einem 3:3 Remis endete, in der Rückrunde fielen ebenfalls 6 Buden, doch dieses Mal für die Gastgeber. Marcel Zila legte gleich zu Beginn zwei Treffer hin (9., 15.), Torjäger Alexander Prey erhöhte in der ersten Halbzeit vor 90 Zuschauern auf 3:0 (40.). Auch in der zweiten Hälfte trafen Marcel Zila (46.) und Alexander Prey (60.), das letzte Tor im Spiel machte Stanislav Burda in der 65. Minute für die SG Gleiritsch-Trausnitz. Schiedsrichter: Josef Abeltshauser

DJK Dürnsricht-Wolfring II - TSV Dieterskirchen II 2:1 (0:1) Die DJK Dürnsricht-Wolfring II konnte sich am 17. Spieltag vor 20 Zuschauern daheim durchsetzen. In der Hinrunde lieferten sie ein 1:1 Remis gegen den TSV Dieterskirchen II ab. Der erste Treffer war ein unglückliches Eigentor von Martin Tröppl in der 15. Minute, was dem TSV Dieterskirchen II die Führung brachte, danach machte Bastian Ebenhöch den Sieg für den Gastgeber durch zwei Buden in Folge (54., 72.). Schiedsrichter: Erich Krumbholz

SC Kreith/Pittersberg - SC Altfalter 0:1 (0:0) SC Altfalter konnte sich durch einen späten Elfmeter die Punkte beim SC Kreith/Pittersberg vor 110 Zuschauern holen. Im Hinspiel konnte sich der SC klar durchsetzen, doch im Rückspiel konnte der Gastgeber keine Chancen verwerten. Der Siegestreffer fiel in der 65. Minute durch Tobias Dorn. Schiedsrichter: Rony Berger

1. FC Neunburg vorm Wald - ASV Fronberg 3:0 (2:0) Wie auch im Hinspiel konnte der 1. FC Neunburg vorm Wald drei Treffer gegen den ASV Fronberg erzielen. Das erste Tor fiel durch Sebastian Winderl in der 22. Minute, durch einen Elfmeter. Den zweiten Treffer machte Santo Servidio vor 70 Zuschauern in der 40. Minute, zu guter Letzt setzte Tim Windschüttl noch ein Tor drauf (47.), was zum klaren Sieg für die Gastgeber ausreichte. Schiedsrichter: Heinrich Eichenseer