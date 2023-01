Dino Mahmutovic wechselt zu Tennis Borussia Berlin Defensiver Mittelfeldspieler tritt künftig in der deutschen Regionalliga Nordost an

Wie Tennis Borussia Berlin am Mittwoch bekanntgab, hat der Verein aus der Regionalliga Nordost den einstigen luxemburgischen U18-Nationalspieler Dino Mahmutovic verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler Mahumutovic spielte zuletzt in der Ehrenpromotion für den FC Jeunesse Junglinster, kann aber im Alter von erst 21 Jahren auf eine Erfahrung von bereits 30 Einsätzen in der luxemburgischen BGL Ligue in Diensten von Wiltz und Hostert zurückblicken.

>> Der Transfermarkt auf FuPa