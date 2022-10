Differdingen 03: Leoni offiziell als neuer Trainer bestätigt

⚽️🖋️As @FCDeifferdeng confirmed around lunchtime, the #BGLLigue club signed Stéphane Leoni as new head coach. Find further details on 👉 https://t.co/6XKf26xIz7 (🇩🇪/🇫🇷) #football #luxembourg #fupa #fupalux #letzebuerg #soccer #fupanet pic.twitter.com/MjWCHkPCDi