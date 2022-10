Verrückter Montag: gleich drei Trainer mussten ihren Hut nehmen

Le CS FOLA confirme la résiliation d'un commun accord du contrat de son entraîneur principal Miguel Correia. Le club tient à remercier Miguel pour ses loyaux services de 7 ans.

Nous tenons à vous informer que suite aux résultats des dernières semaines, notre club a pris la décision de se séparer de notre coach Pedro Resende et de ses deux adjoints Antonio Marques et Vitor Loureiro.

⚽️❌ Crazy Monday night: #BGLLigue clubs @csfolaesch & @FCDeifferdeng have set e a term to the contracts of their coaches Correia & Resende respectively while Ladies League 1 team #WMG have sacked their coach Drouet. Read more on 👉 https://t.co/leShzjftMD (🇩🇪/🇫🇷) #football pic.twitter.com/qZCnNN1UDd