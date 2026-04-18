Dietmar Hirsch: "Jetzt wollen wir durchziehen"

Vier der vergangenen fünf Spiele in der 3. Liga hat der MSV Duisburg gewonnen und sich im Saisonfinale in Lauerstellung positioniert. Nach dem 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II rücken die Zebras in der Tabelle wieder auf Rang drei vor, einen Punkt hinter Rot-Weiss Essen, das am Sonntag noch bei Energie Cottbus gefordert ist. Das sagen die Trainer nach dem Abpfiff.
Stefan Kleineheismann: "Ich habe ein sehr intensives Spiel von meiner Mannschaft gesehen, aber dennoch ist Duisburg der verdiente Sieger. Wir haben in beiden Hälften etwas gebraucht, um reinzukommen, insgesamt kann ich meiner Mannschaft aber wenig vorwerfen. Bis zum Ende waren wir gut im Spiel, hatten Chancen auf den Ausgleich. Aus dem vielen Ballbesitz ist uns aber nur wenig Ertrag gelungen. Im Zehnerraum hätte ich mir mehr Durchschlagskraft gewünscht oder auch mehr Flanken von außen. Die Gegentore haben wir zu einfach bekommen, gerade das zweite nach der Pause hat mich schon aufgeregt. Es hat viel Spaß gemacht hier im Stadion zu spielen. Da war schon viel Wucht drin. Wir nehmen die Niederlage an, die natürlich kurz weh tut, dann schütteln wir uns kurz und wollen nächste Woche gegen Ingolstadt unbedingt wieder den Dreier."
Dietmar Hirsch: "Hoffenheim hatte viel Ballbesitz und einfach drauflosgespielt. Sie werden mit Sicherheit in der Liga blieben. Wir hingegen brauchten das Ergebnis und auch ich finde, dass es so in Ordnung geht. Mit der 2:1-Führung war es eng, aber so eine Partie haben wir erwartet. Speziell in der ersten Halbzeit hätten wir das ein oder andere Tor mehr schießen können. Dann kriegen wir ein blödes Gegentor, ansonsten haben wir das gesamte Spiel über wenig zugelassen. Mit dem Schlusspfiff machen wir das 3:1. Jetzt wollen wir durchziehen und den Druck auf die Tabellenspitze weiter ausüben."
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