Dietmar Hirsch: "Jetzt wollen wir durchziehen"

Stefan Kleineheismann: "Ich habe ein sehr intensives Spiel von meiner Mannschaft gesehen, aber dennoch ist Duisburg der verdiente Sieger. Wir haben in beiden Hälften etwas gebraucht, um reinzukommen, insgesamt kann ich meiner Mannschaft aber wenig vorwerfen. Bis zum Ende waren wir gut im Spiel, hatten Chancen auf den Ausgleich. Aus dem vielen Ballbesitz ist uns aber nur wenig Ertrag gelungen. Im Zehnerraum hätte ich mir mehr Durchschlagskraft gewünscht oder auch mehr Flanken von außen. Die Gegentore haben wir zu einfach bekommen, gerade das zweite nach der Pause hat mich schon aufgeregt. Es hat viel Spaß gemacht hier im Stadion zu spielen. Da war schon viel Wucht drin. Wir nehmen die Niederlage an, die natürlich kurz weh tut, dann schütteln wir uns kurz und wollen nächste Woche gegen Ingolstadt unbedingt wieder den Dreier."