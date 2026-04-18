MSV Duisburg wie entfesselt: Lobingers Doppelpack bringt den Erfolg

Wie wichtig die Partie für die weiteren Ambitionen der Duisburger war, wurde von der ersten Minute an deutlich. Die Hausherren starteten gleich mit sehenswerten und zielstrebigen Offensivfußball, der die Hoffenheimer Defensive permanent unter Druck setzen sollte. Florian Krüger war es schließlich, der die erste Großchance verzeichnen konnte. Zehn Minuten waren gespielt, als er von Christian Viet mit einem perfekten Steckpass in den Strafraum in Szene gesetzt wurde. Er drehte sich um die eigene Achse, der Schuss wurde jedoch von einem Verteidiger abgewehrt. Besser machte es Lex-Tyger Lobinger wenig später. Zunächst drang Dominik Kother von der linken Seite kommend in den Sechzehner ein, leitete dort auf Krüger weiter. Der sah, dass Lobinger in seinem Rücken völlig freistand und spielte den Torjäger an. Einen Gegenspieler ließ er aussteigen und vollstreckte dann kompromisslos (17.).

Nur drei Zeigerumdrehungen später hatte er beinah das 2:0 auf dem Fuß, doch die scharfe Flanke von Niklas Jessen konnte ein Hoffenheimer vor dem einschussbereiten Lobinger abfangen. In der Folge spielte sich Kother immer mehr in den Fokus. Jedes Mal, wenn die Winter-Leihgabe aus Dresden am Ball war, wurde es gefährlich. So auch in der 27. Minute, als er in den TSG-Strafraum eindrang und die Defensive forderte. Als er das nächste Mal Fahrt aufnahm, wurde er kurz vor dem Strafraum gefoult. Den fälligen Freistoß setzte Viet nur knapp über den Querbalken (35.). Duisburg sollte weitere gute Chancen bekommen, die aber nicht genutzt wurden. Das sollte sich rächen: Im Gewusel im Duisburger Strafraum kam Yannik Lührs an den Ball und drückte ihn irgendwie über die Linie (40.). Noch vor der Pause wollten die Zebras die Führung zurück, Lobinger (43.) und Kother (44.) scheiterten aus guten Positionen denkbar knapp.

Duisburg erhöht den Druck

Die Duisburger Offensivbemühungen wurden kurz nach dem Seitenwechsel belohnt. Wieder war Kother Ausganspunkt mit seinem tiefen Pass auf Lobinger. An der Strafraumgrenze kam der an den Ball, umkurvte TSG-Kapitän Valentin Lässig und schweißte die Kugel mit einem satten Schuss in die Maschen (50.). Kurz darauf eroberte Viet den Ball und schaltete blitzschnell um. Sein Pass fand Lobinger, der aber bei diesem Versuch keinen Weg in Richtung Tor fand (54.). Der Druck der Duisburger blieb weiter hoch und sie gönnten der TSG-Defensive keine Verschnaufpause.