Dietmar Hirsch fehlt dem MSV Duisburg nach Sperre

MSV-Coach Dietmar Hirsch. – Foto: Roland Schäfer | #rolisch

In dieser Woche wird der MSV Duisburg alles daransetzen, die böse 1:6-Klatsche vom Gastspiel bei Wehen Wiesbaden schnellstmöglichen aufzuarbeiten und abzuhaken, damit ein solches Debakel nicht noch einmal passiert . Die Gelegenheit, es besser zu machen, bietet sich dem Team von Dietmar Hirsch am kommenden Samstag gegen Drittliga-Schlusslicht 1. FC Schweinfurt, allerdings wird der Ex-Profi dann gesperrt fehlen.

Was vermutlich nicht alle auf dem Schirm haben, ist, dass auch Trainer gelb gesperrt im deutschen Fußball fehlen können. Sieht ein Coach die vierte gelbe Karte in der laufenden Saison, wird er automatisch für eine Partie gesperrt. So geschehen in Wiesbaden, weshalb der 54-Jährige eine Zwangspause an der Linie einlegen und das Co-Trainerteam um Marvin Höner übernehmen muss.

Hirsch wird natürlich alles daransetzen, den Dritten der 3. Liga bestmöglich auf das nächste Heimspiel vorzubereiten. Nach der Niederlage in Wiesbaden hat nämlich auch sich selbst in die Pflicht genommen. Zu Magenta Sport sagte er: "Der Gegner war heute haushoch überlegen. Wir waren nicht griffig. Wir haben sie spielen lassen. Dafür ist Wiesbaden zu gut. Mit dem 1:4 war der Deckel drauf. Das war echt Mist heute. Wir sind alle dafür verantwortlich. Wir hinterfragen uns, was haben wir trainiert, was haben wir eingestellt. Wir gehen da gemeinsam durch. Das gehört dazu. Wir werden eine Reaktion zeigen."