 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Diese Spiele müsst ihr am letzten Spieltag auf dem Schirm haben

Am letzten Spieltag stehen am Niederrhein noch diverse Entscheidungen auf - FuPa gibt einen Überblick, auf welchen Plätzen es besonders spannend wird.

von André Nückel · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Fokus auf dem letzten Spieltag!
Fokus auf dem letzten Spieltag! – Foto: Markus Verwimp

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Die Saison endet für die meisten Mannschaften am Sonntag, 7. Juli - und viele Entscheidungen stehen am Niederrhein noch aus. FuPa zeigt euch, auf welchen Plätzen es besonders spannend wird. Klickt euch rein!

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Eine Auswahl von Spielen am 7. Juni 2026

Morgen, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30live

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