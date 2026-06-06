Diese Spiele müsst ihr am letzten Spieltag auf dem Schirm haben Am letzten Spieltag stehen am Niederrhein noch diverse Entscheidungen auf - FuPa gibt einen Überblick, auf welchen Plätzen es besonders spannend wird. von André Nückel · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Fokus auf dem letzten Spieltag! – Foto: Markus Verwimp