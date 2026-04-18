 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Diese Kracher müsst ihr auf dem Schirm haben: Spieltag am 19. April

Spieltag am 19. April - und FuPa versorgt euch wieder mit allen wichtigen News zum Toben am Niederrhein.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Augen zu und durch - der Spieltag!
Augen zu und durch - der Spieltag! – Foto: Sascha Zeise

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Eine Auswahl von Spielen am 19. April 2026

Morgen, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30

Morgen, 16:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
16:15

Morgen, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live

Morgen, 13:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
13:30

Morgen, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
14:30live

Morgen, 13:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
13:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:30live

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