Diese Kandidaten könnten neuer Cheftrainer des 1. FC Bocholt werden

Übernimmt Thorsten Nehrbauer in der kommenden Saison den 1. FC Bocholt? – Foto: Marco Bader

Völlig überraschend hat der 1. FC Bocholt am Donnerstag die sofortige Trennung von Cheftrainer René Lewejohann verkündet. Die Schwatten wollen damit neue Akzente für die anstehende Spielzeit setzen. Hohe Investitionen an der Vereinsanlage haben die Ansprüche wachsen lassen. Rang 13 in der Abschlusstabelle passt in diese nicht hinein. Zwei Kandidaten sollen bei den Verantwortlichen ganz oben auf dem Zettel stehen.

Der 1. FC Bocholt muss sich für die kommende Spielzeit auf dem Trainerposten neu aufstellen. Der bisherige Cheftrainer René Lewejohann wurde am Donnerstag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. "Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. René hat sich in den vergangenen Monaten mit großem Engagement und voller Identifikation für den 1. FC Bocholt eingesetzt. Dafür danken wir ihm ausdrücklich“, erklärt Präsident Ludger Triphaus in den Vereinsmedien. Ein neuer Impuls um den Verein auf die nächste Entwicklungsstufe zu bringen wird als weitere Begründung aufgeführt.

Weiter heißt es, dass die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch intensiv an der Besetzung der vakanten Trainerposition arbeiten und sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Man sei zuversichtlich, zeitnah eine Lösung präsentieren zu können. Das zur Verfügung stehende Zeitfenster ist derweil knapp. Schon in rund drei Wochen soll die Vorbereitung auf die neue Saison starten.