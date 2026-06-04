VfB Lübeck und Trainerteam Capretti/Becken beenden Zusammenarbeit

Cheftrainer Guerino Capretti (VfB Lübeck) leistete sehr gute Arbeit an der Lohmühle. – Foto: Ismail Yesilyurt

Paukenschlag an der Lübecker Lohmühle: Cheftrainer Guerino Capretti und sein Co-Trainer Pierre Becken verlassen den VfB Lübeck mit sofortiger Wirkung. Obwohl die Verträge des Trainerduos ursprünglich noch eine langfristige Gültigkeit bis zum Sommer 2027 besaßen, wurden die Arbeitspapiere in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der Impuls für die Trennung ging dabei von den sportlich Verantwortlichen selbst aus. Capretti und Becken waren bereits vor dem offiziellen Amtsantritt der neuen Sportvorstände an den Verein herangetreten und hatten aktiv um die Auflösung ihrer Verträge gebeten. Diesem Wunsch entsprach die Vereinsführung des schleswig-holsteinischen Traditionsklubs nach konstruktiven Gesprächen, sodass die Zusammenarbeit nach zwei ereignisreichen Jahren ein sauberes Ende findet.

Guerino Capretti hatte den Posten des Cheftrainers an der Lohmühle im Sommer 2024 übernommen und den sportlichen Weg der Regionalliga-Mannschaft in einer Phase des Umbruchs maßgeblich mitgeprägt. An seiner Seite agierte Pierre Becken als loyaler Co-Trainer. Becken lebte die Identifikation mit dem VfB sogar so stark vor, dass er zum Ende seines ersten Jahres in Lübeck aufgrund personeller Engpässe selbst noch einmal als Spieler auf dem Rasen aushalf. Im darauffolgenden zweiten Jahr wurde er jedoch durch eine schwere Verletzung sportlich komplett ausgebremst.

Der VfB Lübeck dankte beiden Trainern ausdrücklich für ihr großes Engagement, die verlässliche Arbeit und die tiefe Identifikation mit dem Verein. Zum Abschied fand Guerino Capretti im Namen des Trainerteams emotionale Worte des Dankes:

„Wir möchten uns als Trainerteam für zwei intensive und ereignisreiche Jahre beim VfB Lübeck bedanken. Unser besonderer Dank gilt den herausragenden Fans, die den Verein in jeder Situation unterstützt haben, den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die tägliche Zusammenarbeit und Unterstützung. Wir blicken dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschen dem VfB Lübeck für die Zukunft sportlich wie wirtschaftlich nur das Beste.“

Blick nach vorn: Neue sportliche Führung übernimmt das Ruder

Mit dem Abgang des Trainergespanns liegt die Verantwortung für die sportliche Neuausrichtung nun komplett in den Händen der neuen sportlichen Führung um Hanno Behrens und Romain Brégerie. Das neu formierte Duo im Sportvorstand steht direkt vor einer Herkulessaufgabe, denn die Zusammenstellung des neuen Trainerteams genießt ab sofort oberste Priorität.

Sportvorstand Hanno Behrens fand zum Abschied lobende Worte für die scheidenden Denker und Lenker der Seitenlinie, richtete den Fokus jedoch umgehend auf die anstehenden Aufgaben:

„Wir danken Guerino und Pierre für zwei intensive Jahre, für ihre verlässliche Arbeit und ihre Identifikation mit dem VfB – und wir respektieren ihre Entscheidung ausdrücklich. Zugleich richten wir den Blick klar nach vorn: Der VfB Lübeck steht vor einer wichtigen Phase, und wir haben eine genaue Vorstellung davon, wie wir Mannschaft und sportlichen Bereich weiterentwickeln wollen, und dafür brauchen wir ein Trainerteam, das 100% für den VfB brennt.“

Wer künftig auf der Trainerbank der Grün-Weißen Platz nehmen wird, steht aktuell noch nicht offiziell fest.