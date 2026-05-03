 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

In vier Bezirksliga-Staffeln ist die Meisterentscheidung möglich.

von red · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser
Der FC Roj steht vor dem erstmaligen Aufstieg in die Westfalenliga.
Der FC Roj steht vor dem erstmaligen Aufstieg in die Westfalenliga. – Foto: Javad Mohammadpour

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Kreisliga A1 Dortmund
KL A2 Unna-Hamm
Kreisliga A1 Münster
Kreisliga A HSK
Kreisliga A Iserlohn

Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg) und dem TuS Laer (Kreis Steinfurt) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.

FuPa Westfalen blickt auf die weiteren möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball:

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Landesliga 3

Der FC Roj steigt in die Westfalenliga auf,

  • wenn Roj gewinnt und Verfolger VfL Kamen nicht gewinnt
  • wenn Roj ein Remis holt und Kamen verliert

Heute, 15:30 Uhr
SV Sodingen
SV SodingenSV Sodingen
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Harpen
TuS HarpenTuS Harpen
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
15:00

Bezirksliga 4

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal steigt in die Landesliga auf,

  • wenn die SG gewinnt und Verfolger SV Brilon verliert

Heute, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
VfL Bad Berleburg
VfL Bad BerleburgVfL Bad Berleburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Bödefeld/Henne-RartalSG Bödefeld/Henne-Rartal
SG Serkenrode/Fretter
SG Serkenrode/FretterSG Serkenrode/Fretter
15:00

Der Kirchhörder SC steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Kirchhörde gewinnt und Verfolger Ararat Gevelsberg verliert

Heute, 15:30 Uhr
Kirchhörder SC
Kirchhörder SCKirchhörder SC
SG Blau-Weiß Haspe
SG Blau-Weiß HaspeSG BW Haspe
15:30

Heute, 12:45 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal II
Ararat Gevelsberg
Ararat GevelsbergArarat Gevelsberg
12:45

Bezirksliga 8

Die SG Massen steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Massen gewinnt und Verfolger KF Sharri verliert

Heute, 15:30 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
VfL Kemminghausen
VfL KemminghausenVfL Kemminghausen
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Kamener-SC
Kamener-SCKamener-SC
K.F. Sharri Dortmund
K.F. Sharri DortmundK.F. Sharri
15:15

Bezirksliga 9

Der FC 96 Recklinghausen steigt in die Landesliga auf,

  • wenn Recklinghausen gewinnt und Verfolger Erler SV verliert

Heute, 15:15 Uhr
Erler SV 08
Erler SV 08Erler SV 08
Sportfreunde Bulmke
Sportfreunde BulmkeSF Bulmke
15:15

Heute, 15:00 Uhr
SV Zweckel
SV ZweckelSV Zweckel
FC 96 Recklinghausen
FC 96 RecklinghausenFC 96 Recklinghausen
15:00live

Kreisliga A1 Dortmund

Westfalia Dortmund steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn die Westfalia gewinnt
  • oder wenn Verfolger BW Huckarde nicht gewinnt

Heute, 13:00 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichling II
Westfalia Dortmund
Westfalia DortmundWestfalia Dortmund
13:00

Heute, 15:15 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
SV Urania Lütgendortmund
SV Urania LütgendortmundUrania Lüdo
15:15

Kreisliga A Hagen

Die SpVg Hagen 11 II steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn die SpVg nicht verliert
  • oder wenn Verfolger SSV Hagen nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
FC Polonia Hagen
FC Polonia HagenPolonia HA
SpVg. Hagen 1911
SpVg. Hagen 1911Hagen 11 II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Hagen
SSV HagenSSV Hagen
Türk Gencler Hagen
Türk Gencler HagenTG Hagen
15:00

Kreisliga A Hochsauerland

Der SSV Meschede steigt in die Bezirksliga auf,

Kreisliga A Iserlohn

Der VTS Iserlohn steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn VTS gewinnt
  • oder wenn VTS ein Remis holt und Verfolger BSV Lendringen verliert

Heute, 15:30 Uhr
BSV Lendringsen
BSV LendringsenBSV Lendringsen
Sportfreunde Hüingsen
Sportfreunde HüingsenSF Hüingsen II
15:30

Heute, 15:00 Uhr
VTS Iserlohn
VTS IserlohnVTS Iserlohn
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn II
15:00

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den VTS gewonnen hat.

Kreisliga A Lippstadt

Der SuS Bad Westernkotten II steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Bad Westernkotten gewinnt und Verfolger SV 03 Geseke nicht gewinnt
  • wenn Bad Westernkotten ein Remis holt und Geseke verliert

Heute, 12:30 Uhr
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten II
TuS GW Allagen
TuS GW AllagenTuS GW Allagen
12:30

Heute, 15:00 Uhr
SV 03 Geseke
SV 03 GesekeSV 03 Geseke
TuS Belecke/Möhne
TuS Belecke/MöhneTuS Belecke
15:00

Kreisliga A1 Münster

Der SC Westfalia Kinderhaus II steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn Kinderhaus gewinnt und Verfolger SC Füchtorf nicht gewinnt

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus II
SV Ems Westbevern
SV Ems WestbevernWestbevern
15:00

Heute, 13:30 Uhr
SC Münster 08
SC Münster 08Münster 08 II
SC Füchtorf
SC FüchtorfSC Füchtorf
13:30

Kreisliga A Olpe

RW Lennestadt steigt in die Bezirksliga auf,

  • wenn RWL gewinnt und Verfolger RW Ostentrop-Schönholthausen nicht gewinnt
  • wenn RWL ein Remis holt und RWO verliert

Heute, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Elben
SV Grün-Weiß ElbenGW Elben
RW Ostentrop-Schönholthausen
RW Ostentrop-SchönholthausenRW Ostentrop-Schönholthausen
13:00

Heute, 15:00 Uhr
RW Lennestadt-Grevenbrück
RW Lennestadt-GrevenbrückRWLennestadt
FC Sportfreunde Möllmicke
FC Sportfreunde MöllmickeSF Möllmicke
15:00

Kreisliga A2 Unna/Hamm

BW Alstedde qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,

  • wenn Alstedde gewinnt und Verfolger Westfalia Wethmar verliert

Heute, 15:15 Uhr
Westfalia Wethmar
Westfalia WethmarWestfalia Wethmar
TuS Hemmerde
TuS HemmerdeTuS Hemmerde
15:15

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
SC Fröndenberg-Hohenheide
SC Fröndenberg-HohenheideFröndenberg
15:00

Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich (bislang 1:1, Rückspiel am letzten Spieltag). Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.