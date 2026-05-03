Diese Aufstiegsentscheidungen können heute fallen

Mit Cheruskia Laggenbeck (Kreis Tecklenburg) und dem TuS Laer (Kreis Steinfurt) stehen die ersten Aufsteiger zur Bezirksliga fest.
FuPa Westfalen blickt auf die weiteren möglichen Entscheidungen im überkreislichen Fußball:
Der FC Roj steigt in die Westfalenliga auf,
Die SG Bödefeld/Henne-Rartal steigt in die Landesliga auf,
Der Kirchhörder SC steigt in die Landesliga auf,
Die SG Massen steigt in die Landesliga auf,
Der FC 96 Recklinghausen steigt in die Landesliga auf,
Westfalia Dortmund steigt in die Bezirksliga auf,
Die SpVg Hagen 11 II steigt in die Bezirksliga auf,
Der SSV Meschede steigt in die Bezirksliga auf,
Der VTS Iserlohn steigt in die Bezirksliga auf,
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den VTS gewonnen hat.
Der SuS Bad Westernkotten II steigt in die Bezirksliga auf,
Der SC Westfalia Kinderhaus II steigt in die Bezirksliga auf,
RW Lennestadt steigt in die Bezirksliga auf,
BW Alstedde qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga,
Hinweis: Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich (bislang 1:1, Rückspiel am letzten Spieltag). Die Meister der beide A-Ligen im Kreis Unna/Hamm ermitteln einen Aufsteiger. Der Verlierer bekommt eine zweite Chance gegen den Vizemeister der Kreisliga A Gelsenkirchen.