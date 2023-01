Diese 7 Youngsters sollte man im Auge behalten Es gibt eine Phalanx von jungen Spielern, die in der Oberliga Niederrhein für mächtig Furore sorgen. Eine Übersicht.

Noel Futkeu (ETB Schwarz-Weiß Essen): Der Stürmer kam im Sommer an den Uhlenkrug. Nach seiner Zeit in der Jugend von Rot-Weiss Essen sollte der 20-Jährige eigentlich bei der Reserve des 1. FC Köln den Sprung zu den Profis schaffen. Doch daraus wurde nichts, der flinke Offensivakteur wurde suspendiert. Die Chance bei ETB aber nutzte Futkeu, der auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann. Die Bilanz: 18 Treffer in 20 Partien.

Yasin-Cemal Kaya (SSVg. Velbert): Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Sport- und Spielvereinigung Velbert mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht. Bislang konnte sich Kaya fünf Mal in die Torschützenliste eintragen. Noch wichtiger aber ist, dass der Youngster Woche für Woche als Vorlagengeber glänzt. So hat er einen beträchtlichen Anteil daran, dass der Spitzenreiter auf dem Weg in Richtung Regionalliga ist.

Micah Cain (TSV Meerbusch): Beim TSV Meerbusch steht Micah Cain ein wenig im Schatten von Top-Stürmer Oguz Ayan, der bereits 20 Mal erfolgreich war. Mit sieben Treffern und drei Vorlagen braucht sich Micah Cain aber nicht zu verstecken. Der 19-Jährige ist beidfüßig, pfeilschnell und wendig - eine echte Waffe in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse.

Robin Schnadt (1. FC Monheim): Bis Ende Oktober war Angreifer Robin Schnadt einer der Protagonisten beim 1. FC Monheim. Es folgte eine lange Verletzungspause. Nun kann der 23-Jährige nach seinem Außenband- und Außenmeniskusriss wieder Teile des Teamtrainings mitmachen. Die Belastung des Angreifers wird Stück für Stück gesteigert. Für den 1. FC Monheim wird der Nachwuchsstürmer eine echte Verstärkung.