Diese 7 Landesliga-Spieler sind für die Oberliga interessant Die Kaderplaner der Oberligisten sollten mal einen Blick in die Gruppe zwei der Landesliga werfen, wenn es darum geht, sich im Winter zu verstärken. Eine Übersicht.

Diese 7 Spieler der Gruppe zwei der Landesliga könnten problemlos auch in der Oberliga mitspielen. In der Übersicht fehlt Verteidiger Leslie Rume (TuS Fichte Lintfort), der einer der stärksten Akteure der Spielklasse ist, nun aber wegen eines Kreuzbandrisses mindestens ein halbes Jahr ausfällt.

Christoph Elspaß (Sportfreunde Broekhuysen): Der 27-jährige Verteidiger ist nicht nur Kapitän des Aufsteigers, sondern auch unangefochtener Stammspieler. Er organisiert das Spiel der Grün-Weißen und geht vorneweg. So hat das Team von Trainer Sebastian Clarke erst 25 Gegentore kassiert. Zudem schaltet sich Elspaß gerne auch in die Offensive ein: In dieser Saison traf der Routinier bereits zwei Mal.

Felix Hohmann (DJK Arminia Klosterhardt): Der 21-Jährige ist der wohl talentierteste Abwehrspieler der Liga. In der Defensive des Tabellendritten geht Felix Hohmann kompromisslos zu Werke, zudem ist er auch technisch ansprechend unterwegs. Das Eigengewächs trug sich ebenfalls bereits zwei Mal in die Torschützenliste ein.

Sandro Garcia Melian (Mülheimer FC 97): Der 27-jährige Mittelfeldspieler weiß ganz genau, wie er seine Beidfüßigkeit auf dem Platz ausnutzen kann. Vorzugsweise bringt er seine Mitspieler in Stellung, fünf Mal traf der Kreativakteur allerdings auch selbst. Hinzu kommen vier Torvorbereitungen. Das Zusammenspiel mit Top-Stürmer Anil Yildirim klappt hervorragend.

Taric Boland (DJK Sportfreunde 97/30 Lowick): Der 21-Jährige, der in der Jugend des Regionalligisten 1. FC Bocholt ausgebildet wurde, traf in 14 Partien bereits zehn Mal. Ohne ihn hätte der Aufsteiger in der Landesliga wohl keine Chance. Taric Boland wird Woche für Woche besser, und der technisch begabte Mittelfeldspieler hat noch reichlich Potential.