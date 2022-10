Dielheim zurück in der Erfolgsspur!

Nach der deutlichen Niederlage in Neuenheim wollte die SG 1945 Dielheim unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und gegen den 1.FC Wiesloch die nächsten wichtigen drei Punkte einfahren.

Von Beginn an war die SG die spielbestimmende Mannschaft, spielte aber die Tormöglichkeiten in der Offensive nicht konsequent genug zu Ende, sodass es bis zur 40. Spielminute noch torlos blieb. Zwischenzeitlich hatte der 1.FC ein paar Halbchancen, doch keine davon wurde für den SG-Schlussmann gefährlich. Kurz vor der Halbzeit drehte die SG dann auf und ging durch Daniel Pichler in Führung. Ein schöner Steckpass von Fabian Rausch verwandelte der SG-Stürmer eiskalt. Nur drei Minuten später landete ein perfekter Distanzschuss von Luca Ritz im kurzen Eck, der zum 2:0 erhöhte. Noch vor dem Seitenwechsel traf Defensivmann Robbie Seeger per Fallrückzieher sehenswert, als ein Eckball durch Marcel Laier bei ihm landete. So ging es mit einer beruhigten und verdienten 3:0 Führung in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste nochmal alles reinzuwerfen, um frühzeitig den Anschlusstreffer zu erzielen. Die SG kam nicht gut aus der Pause und hatte einige Fehler im Aufbauspiel, sodass es die Gäste direkte ausnutzten. Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete bei Burak Satilmis auf dem Kopf, der ins lange Eck verlängerte. SG-Keeper Sercan Sezgin kam zwar noch dran, konnte aber den Anschlusstreffer nicht mehr verhindern. Wiesloch wollte mehr, aber in der 60. Spielminute war Daniel Pichler erneut frei durch, versuchte den herauskommenden Keeper auszuspielen, wurde aber von den Beinen geholt, sodass der Schiedsrichter korrekterweise auf den Elfmeterpunkt zeigte. Robbie Seeger trat an und verwandelte souverän im unteren Eck zum 4:1. Einen kurzen Augenblick später ein Schockmoment für die SG. Ein Zusammenprall zwischen Sercan Sezgin und einem Wieslocher Spieler führte zu einer Spielunterbrechung, sodass der Krankenwagen gerufen werden musste. Auf diesem Wege möchten wir unserer Nummer 35 nochmal die besten und schnellsten Genesungswünsche auf den Weg mitgeben! Obwohl der Krankenwagen und später der Notarzt hinter dem Tor standen, ließ der Schiedsrichter die Partie weiterlaufen. Auf beiden Seiten passierte nicht mehr viel, sodass es beim 4:1 blieb und die SG wieder zurück in die Erfolgsspur fand.