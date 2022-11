Dielheim stolpert auf dem Boxberg!

Von Beginn an war es eine Partie wie es viele schon erwartet hatten. Dielheim hatte sehr viel Ballbesitz und die Hausherren versuchten in erster Linie hinten kompakt zu stehen und nichts anbrennen zu lassen. Dielheim spielte eine Angriffswelle nach der anderen aus, sodass es bereits in der 9. Spielminute 1:0 für die Gastmannschaft stand. Ein harmloser Schuss von Maurizio Balicki konnte vom Keeper nicht festgehalten werden und kullerte über die Torlinie. Egal wie, der Führungstreffer war verdient. Die SG versuchte weiter nach vorne zu spielen und auf den nächsten Treffer zu drücken. Oftmals fehlte das letzte Timing oder der Pass in den 16er kam zu ungenau. Dennoch waren genug Chancen vorhanden, um den zweiten Treffer nachzulegen. So kam es dann, wie es diese Saison schon öfters der Fall war – Dielheim machte einen eigenen Fehler, der zum Ausgleich führte. Ein Einwurf zum Keeper wurde nicht schnell genug geklärt, sodass der Rohrbacher Spieler selbst überrascht war und die Kugel ins leere Tor schoss. Für die SG ein Nackenschlag, der besonders weh tat, da man bereits in der laufenden Saison viele Geschenke an den Gegner verteilte. So ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel wollte man unbedingt die Zügel nochmal anziehen und den erneuten Führungstreffer erzielen. Das geschah in der 48. Spielminute, als ein Eckball von Mike Hartel am langen Pfosten landete und Falk Hildebrand zur erneuten Führung einköpfte. Die SG war nun am Drücker und hatte eine Chance nach der anderen. Kurz darauf gab es eine vierfache Chance, die wiederum nicht in ein Tor umgewandelt werden konnte. Die knappe Führung konnte jederzeit gefährlich werden, deshalb war das dritte Tor enorm wichtig. Wie bereits im ersten Durchgang, hatten die Gastgeber eine weitere Chance, die erneut mit großer Mithilfe der SG zustande kam. Ein Freistoß landete an der Fünf-Meter-Linie und werde die zwei Feldspieler, noch der Keeper der SG konnten sich absprechen, wer die Kugel klärt. Am Ende war es ein Rohrbacher Spieler, der das Geschenk zum wiederholten Male annahm und den Ball im langen Eck unterbrachte. Dielheim versuchte in der Schlussviertelstunde nochmal alles nach vorne zu schmeißen, doch zu früh wurden schon die langen Bälle geschlagen, die kein Abnehmer fanden. So konnte sich der Tabellenletzte über die Zeit retten und die SG ärgern. Am Ende haderte die SG an der Chancenverwertung und beide Gegentreffer fielen durch eigene Fehler. Für die SG eine gefühlte Niederlage an diesem Sonntagmittag.