Dielheim mit Kantersieg!

Durch die Tabellenkonstellation war klar, dass die SG das Zepter in die Hand nehmen wollte. Von Beginn an versuchte die Mannschaft vorne anzulaufen und frühzeitig den Gegner unter Druck zu setzen. Das gelang das ganze Spiel über sehr gut, denn die Gäste hatten enorme Probleme und mussten sich oftmals mit langen Bällen behelfen. Es ging nur in eine Richtung und Dielheim erspielte sich eine Torchance nach der anderen. Doch das Problem war erneut die Chancenverwertung. Erst in der 23. Spielminute zappelte die Kugel im Netz, als Falk Hildebrand die SG in Führung brachte. Obwohl noch weitere hochkarätige Chancen liegen gelassen wurden, ging es nur mit einer 1:0 Führung in die Halbzeitpause.

In der Halbzeit wurde klar besprochen, dass frühzeitig die nächsten Treffer fallen sollten, um an Sicherheit zu gewinnen. Dieses Mal konnte es die Mannschaft besser umsetzen und man legte nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff mit dem nächsten Treffer nach. Mike Hartel brachte mit großer Hilfe des Gegenspielers den Ball über die Torlinie. Etwa zehn Minuten später folgte der dritte Treffer durch ein Eigentor des HSC. Nach einem schönen Diagonalball von Max Gärtner erhöhte Mike Hartel auf 4:0, sodass die Partie bereits frühzeitig entschieden wurde. Auch im zweiten Durchgang war die SG klar überlegen. Das Spiel ging ausschließlich in eine Richtung. In der Schlussphase konnte sich Innenverteidiger Nico Ritz in die Torschützenliste eintragen, als er einen Eckball mit dem Kopf verwerten konnte.

So gewann die SG am Ende deutlich mit 5:0 und verabschiedet sich mit 22 Punkten aus 13 Spielen in die Winterpause.