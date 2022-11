Dielheim gewinnt erstes Rückspiel deutlich!

Der Start der Partie lief für die SG bereits optimal, denn nach vier Minuten landete ein Eckball beim Defensivmann David Baust punktgenau auf dem Kopf, der die SG mit 1:0 in Führung brachte. Die SG nahm das Zepter in die Hand und war die klar bessere Mannschaft. Nach einer halben Stunde erhöhte Dielheim durch Sandro Ritz auf 2:0. Danach ließ die Leistung etwas nach, sodass der VFL besser in die Partie kam. In der 34. Spielminute dann der plötzliche Anschlusstreffer, als ein zunächst harmloser Schuss aufs Tor hinter der Linie landete und Heiligkreuzsteinach zum 1:2 verkürzte. Die Gastgeber versuchten noch vor der Pause nachzulegen, doch die SG war an Ort und Stelle und stellte den alten Torabstand wieder her, als Daniel Pichler eine vermeintliche Flanke im Glück im langen Eck unterbrachte. So stand es zu Halbzeitpause 3:1 für die SG 1945 Dielheim.

Auch im zweiten Durchgang hatte die SG die Nase vorn und bestimmte das Spielgeschehen. Allerdings hatten die Hausherren ein paar gute Torchancen, die SG-Schlussmann Sercan Sezgin abwehren konnte. In der 65. Minute fiel der nächste Treffer auf Seiten der SG - Fabian Rausch erhöhte zum zwischenzeitlichen 4:1. Es vergingen nur wenige Minuten, als ein erneuter Eckball einen Abnehmer fand und Dielheim auf 5:1 erhöhte. Torschütze war Innenverteidiger Robbie Seeger. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel und Dielheim brachte die verdiente 5:1 Führung über die Zeit und gewann am Ende deutlich.

Mit 30 Punkten aus 15 Partien konnte die SG als Aufsteiger eine sensationelle Hinrunde absolvieren. Somit überwintert die Mannschaft von Björn und Christian Laier auf dem zweiten Tabellenplatz.